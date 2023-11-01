'19,1 MİLYAR LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRDİK'

Bakan Bolat, komisyondaki sunumunun devamında kaçakçılıkla mücadele konusunda gümrük kaçakçılık ve muhafaza birimlerinin yoğun bir mücadele verdiğini söyledi. Gümrük kapılarında ele geçirilen kaçak eşya, mal ve uyuşturucu verilerine değinen Bolat, "Bu yıl 27 Ekim itibarıyla 19 milyar 100 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik. Bunun 3,6 milyar lirası, aşağı yukarı 8,8 ton uyuşturucu. Bu da gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Bunların arasında 887 ton akaryakıt, 4 milyon 400 bin adet elektronik eşya, 917 bin paket sigara, 377 milyon adet makaron, 27 milyon adet sigara kağıdı filtresi, 620 bin adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 800 ton gıda ele geçirildi" dedi. Bolat, bakanlığın 2024 yılı bütçe teklifinin toplam 38 milyar 501 milyon 707 bin TL olduğunu belirterek, "Bu meblağın 3 milyar 829 milyon 384 bin TL'si Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Programı'na, 29 milyar 219 milyon 710 bin 500 TL'si Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programı'na; 971 milyon 68 bin 500 TL'si Rekabet Kurumu'na aktarılacak" diye konuştu.