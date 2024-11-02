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18. 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

18. 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor
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Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar açık. Girişimciler, 250 bin TL ve 200 bin TL'lik ödüller için başvurabilirler.

18'incisi gerçekleşecek ' Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na başvurular 15 Kasım tarihine kadar devam ediyor.

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle 18'inci kez düzenlediği 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması' için başvurular devam ediyor. Hikayesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye'ye duyurmak isteyen kadın girişimciler, 15 Kasım tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilir.

Şubat 2025'te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı yarışmada; 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülünü alacak girişimci 250 bin TL, 'Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi', 'Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi', 'Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi' ve 'Türkiye'nin Kadın Kooperatifi' kategorilerinin birincileri ise 200 biner TL'lik ödülün sahibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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