Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan 16. Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi, Beijing'de başladı. Zirve, açık inovasyon, müşterek kalkınma temasıyla düzenleniyor ve ikili ticaret ve yatırımları teşvik etmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- 16. Çin- Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi, aralarında hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin liderleri ve Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden iş sektörü temsilcilerinin de bulunduğu 1.000'den fazla katılımcıyla Perşembe günü Beijing'de başladı.

"Açık İnovasyon, Müşterek Kalkınma" temasıyla düzenlenen iki günlük zirve, Çin ile Latin Amerika arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi, ikili ticaret ve yatırımları teşvik etmeyi ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğunun inşasını ilerletmeyi amaçlıyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin zirvenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, konseyin Çin Merkez Bankası ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası gibi kurumlarla işbirliğini artıracağını ve hükümet ve işletmeler arasında bağlantı kurma, yurtiçi ve yurtdışı piyasalar arasında köprü oluşturma ile arz ve talep akışını kolaylaştırmada kendi rolünü tam anlamıyla gerçekleştireceğini söyledi.

Ren, bu çabayla Çin ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha büyük ölçeğe, daha geniş kapsama ve daha üst seviyeye yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

İş sektörü temsilcileri, açılış töreninde dijital ekonominin gelişimini ilerletmek, tarımsal işbirliğini daha fazla teşvik etmek, kültür ve turizm işbirliğini artırmak, yeşil ekonominin potansiyelinden yararlanmak ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğu inşa etmek üzere ortaklaşa bir işbirliği inisiyatifi açıkladı.

Zirve kapsamında bir genel oturum, dört paralel toplantı ve beş yan etkinlik düzenlenecek.

Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında her yıl dönüşümlü olarak düzenlenen Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi, daha önce Çin'in Chongqing, Hangzhou ve Chengdu kentlerinin yanı sıra Şili, Kolombiya, Peru ve Meksika gibi ülkelerde 15 kez düzenlendi.