15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından tarım, orman, toprak ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 15 yıldır düzenlenen "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan yarışma, Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın desteğiyle düzenleniyor.

Yarışma bu yıl "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım Ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilecek.

Bu yılın "Tema" kategorisinin konusu ise "Bereketin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Yarışmacılar, tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlayabilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar da bulunuyor. Kurulda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Şule Külük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, fotoğraf sanatçısı ve kameraman Sabri Savcı, görsel danışman ve fotoğraf eğitmeni Serkan Turaç, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, fotoğraf sanatçıları Li Guıshu, Marta Menendez ve bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel de yer alıyor.

Sonuçlar, 29 Eylül-29 Ekim döneminde açıklanacak yarışmada dereceye giren eserlere, daha sonra düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.??????

Yarışmayla ilgili şartlara "https://www.tarimormaninsan.com" adresinden ulaşılabilecek.