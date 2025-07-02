15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 15 yıldır devam eden, bu yıl uluslararası boyuta taşınan fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başlandı. Yarışma, tarım, orman, toprak ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, farklı kategorilerde yarışacak ve tema olarak 'Bereketin Yüzyılı' belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından tarım, orman, toprak ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 15 yıldır düzenlenen ve geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın destekleriyle düzenleniyor.

Tarım, orman, toprak ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 15 yıldır düzenlenen ve geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular alınmaya başlandı.

Yarışma bu yıl "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Bu yılın "Tema" kategorisinin konusu ise "Bereketin Yüzyılı" olarak belirlendi.

İstekliler, tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya 31 Ağustos'a kadar eser gönderilebilecek.

???????Yarışmanın seçici kurulunda AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar da bulunuyor. Kurulda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Şule Külük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, fotoğraf sanatçısı ve kameraman Sabri Savcı, görsel danışman ve fotoğraf eğitmeni Serkan Turaç, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, fotoğraf sanatçıları Li Guıshu, Marta Menendez ve bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel de yer alıyor.

Yarışmanın sonuçları 29 Eylül-29 Ekim döneminde açıklanacak. Dereceye giren eserlere, daha sonra düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.???????

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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