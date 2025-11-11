Haberler

15. Türkiye Enerji Zirvesi 8-9 Aralık'ta İstanbul'da Gerçekleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye enerji endüstrisinin en büyük aile buluşması olan 15. Türkiye Enerji Zirvesi, "Enerji sektörü nereye?" temasıyla düzenlenecek. Zirve, 1500'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirerek enerji verimliliği, LNG piyasaları ve yeşil enerji gibi kritik konuları ele alacak.

Türkiye enerji endüstrisinin "en büyük aile buluşması" olarak gelenekselleşen 15. Türkiye Enerji Zirvesi, 8-9 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Enerji Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sürdürülebilir enerji piyasalarını bir araya getiren ilk ve tek organizasyon olma özelliği taşıyan zirve, bu yıl "Quo vadis energy industry?/ Enerji sektörü nereye?" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel Conference Center'da düzenlenecek.

Zirve, küresel enerji dönüşümünün şekillendiği jeopolitik gerilimler, teknolojik yenilikler, piyasa dalgalanmaları ve değişen politika ortamları çerçevesinde enerji sektörünün geleceğine ilişkin fırsatları ve riskleri ele alacak kapsamlı oturumlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Enerji Zirvesi'nin 1500'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor. Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak zirvenin enerji piyasalarının gelişimi ve dönüşümüne yönelik stratejik fikirlerin paylaşılmasına ve kalıcı çözümler üretilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Enerji sektörünün kritik başlıkları ele alınacak

Bu yılki zirvede enerji verimliliği, LNG piyasaları, yeşil enerji ve karbon düzenlemeleri, depolama teknolojileri, uluslararası yatırım fırsatları, dijitalleşme ve mobilitenin dönüşümü gibi sektörün geleceğini şekillendirecek başlıklar özel oturumlarda ele alınacak.

Katılımcılar, uluslararası uzmanlar ve sektör liderlerinin görüş ve deneyimlerini paylaşacağı panellerde, Türkiye ve bölge enerji piyasalarının fırsatları ile zorluklarını tartışacak.

Bunun yanı sıra enerji dönüşümünü uluslararası boyutlarıyla ele alan özel oturumlara ev sahipliği yapacak zirvenin Akdeniz Oturumu'nda, Akdeniz Bölgesi Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Direktörü Hasan Özkoç ve üye ülkelerin düzenleyici kurum temsilcileri, bölgesel enerji dönüşümü, entegrasyon adımları ve düzenleyici otoritelerin rolü üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Küresel enerji gündeminde önemli bir yer tutan LNG Oturumu, OME Hidrokarbonlar Direktörü Sohbet Karbuz moderatörlüğünde gerçekleşecek. Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) Gergely Molnar ve enerji hukuku uzmanı Ana Staniç'in katılımıyla LNG piyasalarının geleceği, jeopolitik gelişmelerin etkileri ve enerji güvenliği konuları tartışılacak.

Ayrıca, Avrupa ve Türkiye'de Yeşil Enerji ve Karbon Düzenlemeleri Oturumları'nda, Sıfır Emisyon Ticaret Birliği (ZETA), Romanya Enerji Tacirleri Derneği, Temiz Enerji Tüketicileri Derneği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bu oturumlarda, enerji geçişi hedefleri, karbon ticaret sistemleri ve yeşil dönüşüm stratejileri Avrupa ve Türkiye perspektifinden değerlendirilecek.

Bununla birlikte zirvede küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ışığında enerji sektöründeki yatırım fırsatları da ele alınacak.

Türk Enerji Sektörü İçin Uluslararası Yatırım Fırsatları Oturumu kapsamında, şirketlerin yeni piyasalarda büyüme ve çeşitlenme stratejileri ile Türk enerji sektörüne artan yatırım ilgisi değerlendirilecek. Bu oturumlarla, sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, 4 yaralı var

Viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, yaralılar var
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.