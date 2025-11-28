15. Türkiye Enerji Zirvesi 8-9 Aralık'ta Gerçekleşecek

15. Türkiye Enerji Zirvesi, bu yıl 8-9 Aralık'ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel Conference Center'da yapılacak.

Bu yıl "QUO VADIS ENERGY INDUSTRY?, ENERJİ SEKTÖRÜ NEREYE?" temasıyla gerçekleşecek zirve, küresel enerji piyasalarında yaşanan dönüşümün, teknolojik gelişmelerin ve jeopolitik belirsizliklerin şekillendirdiği yeni dönemi ele alacak.

Zirve, enerji sektöründe yatırım fırsatlarından dijitalleşmeye, enerji depolama ve e-mobilite çözümlerinden enerji güvenliği stratejilerine kadar geniş bir yelpazede konuları tartışmaya açacak.

Katılımcılar, ulusal ve uluslararası uzmanların değerlendirmeleriyle hem Türkiye'nin hem de dünya enerji piyasalarının geleceğine dair öngörülere erişim fırsatı bulacak. Ayrıca oturumlar aracılığıyla sektör liderleri ve karar alıcılar arasında iş birliklerinin gelişmesi ve stratejik bağlantıların güçlenmesi de teşvik edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın zirveye özel oturumla katılması, sektörün gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması ve sektör katılımcılarından gelen soruları cevaplaması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Gaz Analisti Gergely Molnar, MEDREG Direktörü Hasan Özkoç ve bu birliğin üyesi olan ülkelerin düzenleyici kurumlarının başkan ve temsilcileri, OME Hidrokarbonlar Direktörü Sohbet Karbuz, Romanya Enerji Ticareti Derneği Başkanı Laurentiu Urluescu, Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Azerbaycan Yenilenebilir Enerji Ajansı Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Jabrayil Aliyev, Rus Doğal Gaz Topluluğu Derneği Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü Nikolai Isakov gibi uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin güncel değerlendirmeleri ele alacak.

Ayrıca Ana Stanic, Mike Fulwood, Serkan Şahin, Cüneyt Kazokoğlu gibi küresel enerji piyasalarında önde gelen uzman ve analistler uluslararası enerji trendlerine dair öngörüler paylaşacak.

Türkiye Enerji Zirvesi, geçtiğimiz yıl ZETA (Zero Emissions Traders Alliance) ve AEC (African Energy Chamber) ile birlikte, bu yıl AFEER (Romanya Enerji Tedarikçileri Birliği), Asia Wind Energy Association, Russian Gas Society ve RREDA (Rusya Yenilenebilir Enerji Geliştirme Derneği) gibi kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde katılımcılara yenilenebilir enerji, gaz piyasaları, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı sunacak.

Bu yıl ayrıca zirve programında yer alacak Enerji Verimliliği Oturumu, İsveç Konsolosluğu ve Business Sweden iş birliği ile düzenlenecek, enerji verimliliği alanındaki güncel küresel gelişmelerin sektörle buluşmasına katkı sağlayacak.

Tüm bu iş birlikleri, enerji sektöründe global trendlerin Türkiye ve bölgeye yansımalarını tartışmak, ortak projeler geliştirmek ve uluslararası network fırsatlarını güçlendirmek için önemli bir platform oluşturacak.

Enerji geçişi sürecindeki gelişmeler ve zorluklar ile geleceğe dair trendlerin öne çıktığı bu yılki Türkiye Enerji Zirvesi'nde, yeşil enerji piyasaları ve karbon düzenlemeleri, enerji depolama, elektrikli araçlar başta olmak üzere e-mobilite alanları detaylı biçimde ele alınacak.

Uluslararası uzmanlar ve sektör liderlerinin görüş ve deneyimlerini paylaşacağı bu oturumlarda, Türkiye ve bölge enerji piyasalarındaki fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.