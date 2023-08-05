15.5 milyon emeklinin zam hesabı! İlk veri belli oldu! Refah payı, seyyanen zam...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı ve emekliler için merakla beklenen zam haberleri de geldi. Enflasyon yıllık yüzde 47,83 ve aylık yüzde 9,49 olarak belirlendi. Bu verilere göre, 6 aylık enflasyon oranına göre artış gösteren emekli maaşlarındaki ilk oran da açıklandı. Ancak, önümüzdeki 5 ayın enflasyonu da dikkate alınacak.

Yaklaşık 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren haber geldi. Emekli maaşlarını belirleyecek enflasyon oranı olarak TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Ayrıca, refah payı ve seyyanen zam gibi ek düzenlemelerin de yapılması bekleniyor.

Temmuz ayında Meclis tatile girmeden yapılan düzenlemede, torba kanun teklifiyle emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngörülmüş ve bu kök zam maaşlara uygulanmıştı. Buna göre taban maaş 7.500 TL'ye yükseltilmiş ve bu maaşın altında olan emeklilere ek ödeme yapılarak taban ücret tamamlanmıştı.

ENFLASYONA GÖRE HESAPLANACAK

TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon verisi hesaplanacak. Geride kalan 5 aylık enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam belirlenecek ve 2024 yılında maaşlara yansıtılacak.

Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte, emekli maaşlarına zam için ilk veri ortaya çıktı ve yüzde 9,49 oldu. Ancak, Merkez Bankası'nın yaptığı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olduğu için yıl sonunda emekli maaşlarına toplamda yüzde 31,92 zam gelebileceği ifade ediliyor. Bu oran, verilecek refah payıyla da artış gösterebilir. Buna göre en düşük emekli maaşı 10.000 TL'yi geçebilir.

EMEKLİNİN MAAŞ HESABI

Taban maaşı 7.500 TL olan bir emeklinin şu anki eflasyon oranıyla yüzde 9,49 zamlı maaşı 8.211 TL olacak.

Yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen yüzde 31,92 zam ile maaş 9.894 TL'ye yükselebilir. 5 veri daha eklenecek ve emeklilerin maaş artışı ortaya çıkacak. İşte ilk enflasyon verisine ve yıl sonu enflasyon tahminine göre maaş hesabı:

7 bin 500 lira

Yüzde 9,49 zam: 8 bin 211

Yüzde 31,92 zam: 9 bin 894

7 bin 600 lira

Yüzde 9,49 zam: 8 bin 321

Yüzde 31,92 zam: 10 bin 25

7 bin 700 lira

Yüzde 9,49 zam: 8 bin 430

Yüzde 31,92 zam: 10 bin 157

7 bin 800 lira

Yüzde 9,49 zam: 8 bin 540

Yüzde 31,92 zam: 10 bin 289

8 bin lira

Yüzde 9,49 zam: 8 bin 759

Yüzde 31,92 zam: 10 bin 553

8 bin 200 lira

Yüzde 9,49 zam: 8 bin 978

Yüzde 31,92 zam: 10 bin 817

8 bin 400 lira

Yüzde 9,49 zam: 9 bin 197

Yüzde 31,92 zam: 11 bin 81

8 bin 500 lira

Yüzde 9,49 zam: 9 bin 306

Yüzde 31,92 zam: 11 bin 213

8 bin 600 lira

Yüzde 9,49 zam: 9 bin 416

Yüzde 31,92 zam: 11 bin 345

8 bin 800 lira

Yüzde 9,49 zam: 9 bin 635

Yüzde 31,92 zam: 11 bin 608

9 bin lira

Yüzde 9,49 zam: 9 bin 854

Yüzde 31,92 zam: 11 bin 872