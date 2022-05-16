148 maden sahası ihale edilecek - Haberler

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148 maden sahası ihale edilecek

AA - Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
148 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 148 maden sahasını aramalara açmak üzere ihale yapacak.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 148 maden sahasını aramalara açmak üzere ihale yapacak.

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MAPEG 148 maden sahasını aramalara açmak üzere kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale yapacak.

İhalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri MAPEG'in web sitesinde yayımlanacak ihale duyurusunda bildirilecek.

Sahalar için başvuru belgeleri de ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Gazete, Enerji, Petrol, Maden, Ekonomi, Haberler

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