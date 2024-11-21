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14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Tamamlandı

14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Tamamlandı
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Antalya'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 'Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm' temasıyla sektördeki yenilikleri ve sorunları ele aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen kongrede, turizmde markalaşmanın önemi vurgulandı.

Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" sona erdi.

İş Bankası ana sponsorluğunda kentteki bir otelde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da açılışına katıldığı kongrede, paneller, oturumlar ve sunumlar gerçekleştirildi.

Teması "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm" ve "Kolektif Zanaat, Yeni Turizm Çağı" olan kongrede, turizmciler tecrübelerini paylaştı, yeni trendler ve sorunlar da değerlendirildi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu kapasitede bir kongrenin 14'üncüsünü gerçekleştirmenin büyük bir gurur olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında AKTOB'un 40'ıncı yılını kutladıklarını söyledi.

Kongrede önemli konuşmaların gerçekleştirildiğini anlatan Kavaloğlu, "Konaklama sektöründe dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Dolayısıyla özellikle her şey dahil, deniz, kum, güneş dediğimiz kitlesel turizm hareketinde dünyada çok önemli ülkelerden biriyiz. Antalya'sız ve Türkiye'siz dünya turizmi düşünülemez. Konaklama sektörü olarak başarıyla işin altından kalkıyoruz." diye konuştu.

Kavaloğlu, "15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"ni de 20 Kasım 2025'te gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

"Markalaşmak önemli"

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de Mısır ve Dubai'deki turizm sürecini anlatarak, turizmde ulaşılabilirliğin, plajların, finansmanın önemine değindi.

Yeni otel yapmak yerine markalaşmaya önem vermek gerektiğini aktaran Tamince, şunları kaydetti:

"Yeni yatırım mı yapmalıyım, markamı mı artırmalıyım? Bu ikilemi ben yıllarca yaşadım. Tezgahın başında oturup, girişi çıkışı personel alımını mı takip edeyim, yoksa dışarıda yeni iş mi kovalayayım? Neticede ikisini birden yapamıyordum. Birinden diğerine geçmem lazımdı. Markanın dünyada bilinirliğine yatırım yapmalı mıyım? İtibar edilmiş markasınız ve işletmeniz için kim oteli size verir? Antalya'da biz kimseye otelimizi vermedik, 'biz sizden daha iyi yaparız' dedik. Biz ilk en zorundan başladık, kimse bizi tanımıyordu ve tesisini vermek istemiyordu."

Türkiye'nin siyasi durumu ve dünyadaki algısıyla ilgili bilgi veren emekli büyükelçi Ömer Önhon da Türkiye'nin kültür ve turizmde özellikle son yıllarda kat ettiği mesafeyi herkesin gördüğünü belirterek, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 56 milyona dayandığını anlattı.

Turizm gelirinin çok arttığına değinen Önhon, turizm altyapısının çok geliştiğini, tesislerin, hizmet kalitesinin iyi, kültür varlıklarının çok fazla olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
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