14. Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, Antalya'da başladı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, Antalya'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, Antalya'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda, 100 üretici firma, ürünlerini sergiledi. 52 ülkeden 1300 yabancı alıcının katıldığı fuarın ilgi odağı Mardinli ayakkabı üreticisi İlhami Yıldız'ın tasarladığı, özel taşlarla hazırlanan kolye tasarımlı kadın botu oldu. "Made in Türkiye" etiketi ile sergilenen özel tasarımlı bot, yurt dışı fuarlarında da yer alacak.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tamamen ihracata odaklı çalışan bir sektör olduklarını ve bu tür fuarların, sektörün gelişmesine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Antalya'da, İstanbul'da ve yurt dışında düzenlenen ayakkabı alanındaki fuarları önemsediklerini belirten İçten, geçen yıl 1,2 milyar dolarlık bir ihracata imza attıklarını, fuarlarla bu yıl bu rakamın üstünde bir yurt dışı satışı gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir de tamamen ihracata yönelik bir fuar gerçekleştirdiklerini, ziyaretçilerin tamamının yurt dışından geldiğini kaydetti.

Türk üreticilerin, fuarda en son modellerini sergilediklerini aktaran Demir, fuarı yazlık ve kışlık sezona yönelik yılda 2 defa düzenlediklerini ifade etti.

Yabancı alıcılar ile Türk üreticileri fuarda buluşturduklarını dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarımızın bir özelliği de ayakkabı sektöründe imalatçımızın tasarımda, yaratıcılığında, kalitede nereye geldiğini göstermek. Bu açıdan her yıl fuarımızda bir özel tasarım sergiliyoruz. Bu yıl da kadınların boyunlarında taşıdığı kolyeyi, ayaklarında da sergileyebileceklerini göstermek amacıyla değerli taşlardan yapılmış kolye tasarımlı bir bot hazırlandı. Fuara katılanların yaklaşık yüzde 35'lik kısmını Ruslar oluşturuyor, burada ciddi alışveriş yapacaklardır. Bu ayakkabı da büyük ihtimal bir Rus iş insanına gidecektir."

Birbirinden farklı ayakkabıların, botların ve çizmelerin sergilendiği fuar, 29 Nisan'a kadar açık kalacak.