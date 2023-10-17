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134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na Katılım Arttı

Kanton Fuarı diye de bilinen 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve alıcıları kendisine çekiyor. İthalat fuarındaki katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelerden gelirken, inisiyatif ortağı ülkelerden gelen alıcıların sayısı ise bir önceki Kanton Fuarı'na kıyasla yüzde 11,2 arttı.