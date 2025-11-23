13. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği'nin (TSRM) düzenlediği 13. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, ulusal ve uluslararası katılımla Antalya'da gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TSRM Başkanı Prof. Dr. Barış Ata'nın Başkanlığını yaptığı kongre, Türkiye'nin en kapsamlı üreme tıbbı organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

TSRM'nin düzenlediği 13. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya Belek'te gerçekleştirilerek ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi gördü. 27 ülkeden 100'den fazla yabancı katılımcının yer aldığı kongrede, Türkiye'den 185, yurt dışından 38 bilim insanı oturumlarda görev aldı.

Dört gün boyunca 14 bilimsel oturum, 68 yuvarlak masa toplantısı, 4 uydu sempozyumu, 3 hemşirelik oturumu ve 4 kurs düzenlenirken, 41 sözel ve 6 poster bildiri sunuldu.

Kongrede üreme tıbbında hızla değişen uygulamalar, azalan doğurganlık oranları, infertilite yönetimi, yardımcı üreme teknolojilerindeki yenilikler ile etik ve hukuki boyutlar ele alındı. Etkinlik, genç araştırmacılar, embriyologlar, klinisyenler, akademisyenler ve sağlık profesyonelleri için düzenlenen özel oturumlarla dikkati çekti.

TSRM'nin kurumsal işbirliği yaptığı Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM) ve Middle East Fertility Society'nin (MEFS) yanı sıra Avrupa Üreme Tıbbı camiasında tanınmış birçok yabancı uzmanla birlikte Türkiye'nin önde gelen hekim ve araştırmacıları da sunumlarıyla programa katkı sağladı.

Kongrenin bildirileri üreme tıbbının önde gelen dergilerinden Reproductive Biomedicine Online tarafından özel bir sayıyla yayınlarak dünya çapında bilim insanlarıyla paylaşıldı.

Reproductive BioMedicine Online baş editörleri Prof. Nick Macklon, Prof. Juan Garcia Velasco ve Mr. Duncan Nicholas yüksek etkili dergilerde yayın yapmak konulu bir çalıştay düzenleyerek Türkiye'nin genç bilim insanlarına destek oldu.

Kongre süresince katılımcılar, bilimsel oturumların yanı sıra sosyal etkinliklerle de bir araya geldi. Antalya'nın dünya standartlarındaki kongre ve konaklama altyapısı, delegelerin hem verimli hem de keyifli bir kongre deneyimi yaşamasını sağladı.

TSRM tarafından, kongre süresince elde edilen bilimsel çıktılar ve kurulan işbirliği ağlarının, Türkiye'deki üreme sağlığı hizmetlerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Dünyada tıpta yan dal eğitimi giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Bu eğitim, uzman hekimlerin belirli bir alanda ileri düzey yetkinlik kazanmalarını sağlayarak hem klinik sonuçların iyileştirilmesine hem de bilimsel ilerlemenin hızlanmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda üreme endokrinolojisi ve infertilite, modern tıbbın en hızlı gelişen, en fazla bilimsel yenilik üreten ve en yüksek düzeyde multidisipliner işbirliği gerektiren alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu alan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının temel eğitiminden çok daha derin bir hormonal, genetik, metabolik, cerrahi ve laboratuvar bilgi birikimi gerektiriyor.

Bu uzmanlık alanını özel kılan unsurlar arasında, hormon fizyolojisinin ileri düzeyde anlaşılması, üreme biyolojisi ve embriyoloji bilgisi, ileri düzey ultrasonografi ve endoskopik cerrahi teknikler, yardımcı üreme teknolojileri laboratuvar süreçleri, genetik ve metabolik hastalıkların infertilite ile ilişkisi ve üreme sağlığında etik ve hukuki düzenlemeler yer alıyor.

Üreme tıbbı yan dal müfredatına Avrupa onayı

ESHRE'nin (European Society of Human Reproduction and Embryology) Üreme Tıbbı Yan Dal eğitimi için hazırladığı müfredat, ekimde Avrupa Tıpta Uzmanlık Dernekleri Federasyonu (European Union of Medical Specialists) tarafından tanınarak Avrupa çapında üreme endokrinolojisi ve infertilite yan dal eğitiminin standardı oldu.

ESHRE Üreme Tıbbı yan dal eğitimi kurulu koordinatörlüğünü yürüten, Prof. Dr. Barış Ata, ESHRE Akreditasyon programları koordinatörü Prof. Dr. Antonis Makrigiannakis ve Prof. Dr. Tatjana Motrenko ile TSRM kongresinde bu programın tanıtıldığı bir oturum düzenleyerek Türkiye'de bilinirliğine katkıda bulundu.

Öte yandan, Türkiye'de doğurganlık oranlarının düşmesi, nüfusun yaşlanması ve gelecekteki iş gücü daralması kamu politikaları açısından önemli riskler doğuruyor.

Prof. Dr. Hakan Yaralı önderliğinde Anatolia Tüp Bebek Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi uzmanlarınca yürütülen araştırma kapsamında, Türkiye'de tüp bebekle dünyaya gelen tekil bebeklerin yaşam boyu devlete sağladığı net vergisel katkıyı hesapladı.

Türkiye'nin doğurganlık hızındaki düşüş göz önüne alındığında, IVF (tüp bebek tedavisi) erişiminin genişletilmesinin hem demografik açıdan hem de ekonomik olarak ülkeye uzun vadeli fayda sağlayacağı ortaya konuluyor.

Bu arada, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşmacı olarak, TSRM Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, TSRM Genel Sekreteri Prof. Dr. Yaprak Üstün, TSRM Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Işıl Kasapoğlu ile TSRM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali Sami Gürbüz yer aldı.