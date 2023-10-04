13 ilde 25 milyon yavru sazan suya bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Elazığ dahil 13 ilde 15 milyon yavru sazan sulara bırakıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere 13 ilde toplamda 25 milyon yavru sazan su ile buluşturuldu. Etkinliğe Vali Ömer Toraman, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'ın su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından ülke de sayılı iller arasında yer aldığını belirten Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "Şuan da ilimizde mevcut kurulu 174 tane su ürünlerinin tesisi yıllık olarak 40 bin tondur. Bu 40 bin tonluk su üretim tesisleri kapasitemizin yüzde 75'ini kullanabiliyoruz. 2021 yılında 31 bin 100 tonluk bir su üretimi gerçekleştirdik. Bu üretimde de 9 bin 200 tonluk bir üretim miktarımızı yurtdışına ihraç etmek suretiyle ilimize 60 milyon dolarlık bir gelir elde ettik. İl müdürlüğümüz su üretimlerinin arttırılması noktasında çalışmalarına devam edecektir. Bir yandan da diğer önemli bir faaliyetimiz de Keban Baraj Gölü çevresinde yapılan avcılık faaliyetlerimizdir" dedi.

Avcılık faaliyetlerini çok yoğun bir şekilde kontrol ve denetim ettiklerini aktaran Kılıç, "Kaynaklarımızı koruma ve kullanma dengesini gözeterek il müdürlüğümüz 2022 yılında bin 800 tane denetim gerçekleştirmiş ve bu denetimlerde bizim su kaynağına bırakmış olduğumuz balık miktarıdır. Ele geçirmiş olduğumuz 11 bin kilogramdan daha fazla balık miktarının 3 bin 700 kilogramını bizler canlı olarak tekrardan suya iade etmişiz. Buda bölgede avcılık yapan kardeşlerimiz için önemli bir katkı olmuştur. Diğer önemli bir faaliyetimiz ise Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğümüzce DSİ Genel Müdürlüğü'nden 2021 yılında teslim alınan su ürünleri tesisimizdir. Bu tesisimizde 18 tane havuzda 2021 yılında 15 milyon, 2022 yılında 19 milyon ve bu yılda 25 milyon sazan balığı üretimi gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl 13 ilde 80 kaynakta bu balıkların faaliyetini gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar 10 milyon sazan balığını sularla buluşturdular" diye konuştu.

Bugün de Keban'da balıklandırma faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Kılıç, "Su ürünlerinin önemli noktasından bir tanesi de bu faaliyetleri yürüten kardeşlerimize yapılan desteklerdir. Bu anlamda bakanlığımız 2022 yılında su ürünleri işi yapan kardeşlerimize 10 bin ton üretim karşılığında 13.4 milyon liralık destekleme sağlamıştır. Kıyı balıkçılığı yapan teknelerimize de 622 bin lira bir destek sağlamıştır. Toplamda ilimizde balıkçılık faaliyeti için bakanlığımız tarafından 2022 yılında 14 milyon liralık bir destek sağlamıştır. Bu tür desteklerin artarak devam edeceğini temenni ediyoruz. Bizde ilimizdeki bu potansiyeli 2023-2026 yıllarında Türkiye yüzyılı ve üretimin yüz yılında inşallah üretimimizi 75 bin ton kapasiteye dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.