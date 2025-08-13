"13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu" başladı

Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, 13. WCI Forumu'nun Türkiye Afrika ilişkilerinde çok olumlu yansımalar yapacağını belirterek, "Büyük Türkiye'nin üretimle ve yatırımlarla yükselen bir ülke olacağına inanıyoruz. Afrika'ya yatırım geleceğe yatırımdır. Bu yılki mottomuz, 'Afrika'yla büyü, Türkiye'yle kazan' olacaktır." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen 13. WCI Forumu başladı.

Utku Bengisu, forumun açılışında yaptığı konuşmada, 13 yılda Afrika'nın her köşesinde Türkiye'yi, Türkiye'de verdikleri onlarca konferans yoluyla da Afrika'yı ve ticaret imkanlarını anlattıklarını söyledi.

Firmaların yerli ürünlerinin ve teknolojilerinin kıta genelinde rağbet görmesine katkı sağladıklarını ifade eden Bengisu, "Ülkesini en çok sevenin en çok çalışanlar olduğuna duyduğumuz inançla, Afrika'da temsil edilen her yeni Türk teknolojisi, ay yıldızlı bayrağımız gibi ülkemizin değerlerini göklere yükseltiyor. 450 bin şirketlik Türkiye'nin en büyük Afrika şirket datasına sahip olmasının haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bengisu, "Afrika gelecektir, gelecek Afrika'da" sözünün azim ve mücadele kaynakları olduğuna işaret ederek, "Dış politikamızın esaslarını oluşturan, adalet, barış ve huzur temelli anlayışımızla Türkiye adaletsizliğin ve zulmün karşısında yer almıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik vizyonu ve Türk dış politikasının temel dinamiklerini oluşturan, adil ve insani dış politika hedeflerinin organizasyonlarımızda da takipçisi olmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ticaret ve yatırım diplomasisi yoluyla Afrika'ya yönelik kardeşlik ve barış vizyonunun bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Bengisu, şöyle devam etti:

"Türkiye tarih boyunca vicdanın sembolü olmuştur. Dış politikamız, gönül coğrafyalarımızda devam eden katliamlara ve insan hakları ihlallerine karşı vicdanlı bir tavrı temsil ediyor. İsrail'in Gazze'deki işgali ve zulmü yüreklerimizi dağlarken, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz."

"Büyük Türkiye'nin üretimle ve yatırımlarla yükselen bir ülke olacağına inanıyoruz"

Utku Bengisu, düzenlemiş oldukları organizasyonlarda, Ticaret Bakanlığının üretim ve ihracatta öncelik verdiği hedefler doğrultusunda özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler özelinde çalışmaları büyük bir kararlılıkla sürdürmekte olduklarını söyledi.

WCI Forum organizasyonları sayesinde gelişen ve dönüşen Türkiye-Afrika ilişkileri zemininde geleceğin projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Bengisu, saha odaklı çalışmaların yanında yapay zeka destekli yeni nesil ihracat çözümlerini uygulamaya koyarak şirketlerinin Dijital Dönüşüm Merkezini geçen yıl açtıklarını anımsattı.

Bengisu, aralık ayında hedef ülkelerden biri olan Libya-Bingazi'de Anadolu firmalarını, Bingazi Ticaret Odası'nın da desteklediği büyük bir organizasyonla Libyalı alıcılarla buluşturacaklarını belirterek, "Bingazi forumumuzun Libya-Türkiye ticari ilişkilerine katkı sağlamasını, ülkemizin Libya'ya verdiği önemin nişanesi olacak bir organizasyonu ortaya koyabilmeyi temenni ediyorum." dedi.

13. WCI Forumu'nun Türkiye-Afrika ilişkilerinde çok olumlu yansımalar yapacağına işaret eden Bengisu, "Üretimden ve çalışkanlığınızdan gelen güç Türkiye'nin en büyük manevi sermayesidir. Büyük Türkiye'nin üretimle ve yatırımlarla yükselen bir ülke olacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılında 400 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımız Türkiye yüzyılının habercisidir. Afrika'ya yatırım geleceğe yatırımdır. Bu yılki mottomuz, 'Afrika'yla büyü, Türkiye'yle kazan' olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika'nın sanayileşme yolculuğunda Türkiye her zaman dost bir ülke olarak elini uzatmaya devam edecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç ise önemli olanın Afrika'nın huzurlu kalkınması, gelişmesi olduğunu belirterek, karşılıklı ticaretin bugün dünyanın en önemli konusu olduğunu vurguladı.

Karşılıklı ticaret yapıldığında her iki tarafın da kazanacağını aktaran Güleç, "Yani ortada bir satranç yok ticarette. Ortada bir kazan-kazan formülü var. Afrika'nın huzuru ve güçlü olması temennimiz. Bu nedenle kıta ile ilişkilerimizi her geçen gün daha fazla geliştirmeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleç, işbirliğinin her alanda da devam etmesinin her iki taraf içinde aslında bir gereklilik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Afrika'nın sanayileşme yolculuğunda Türkiye her zaman dost bir ülke olarak elini uzattı ve uzatmaya devam edecek. Yani birilerinin daha önce aslında söylediği umutsuz kıta değil bizim için. Bizim için Afrika umudun kıtasıdır. Ülkemizin Afrika'ya yönelik ticaret ve işbirliği odaklı yaklaşımı sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda derinleşen bir ilişkiyi yansıtıyor."

"Ticaret diplomasisi de önemini artırıyor"

WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Develi ise küresel çalkantıların olduğu süreçte bu forumu yaptıklarını belirterek, uluslararası ticarette güvenin daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Develi, ekonomik güvenliğinin ülkelerin kendi ekonomik sıkıntılarını giderecek adımlar atması için önemli bir aşama olduğuna işaret ederek, artan düzeyde ticaret diplomasisinin öneminin de arttığını sözlerine ekledi.

13. WCI Forumu yarın sona erecek.