13. Artvin Motofest Başladı

Quick Sigorta 13. Artvin Motofest, Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, festival 100'den fazla motosikletlinin Türk bayraklarıyla yaptığı kortej geçişiyle başladı.

İlk günün akşamında festival alanına kurulan QKaravan ve QTruck TIR'ının sahnesinde canlı müzik performansları yapıldı.

Etkinliğin ikinci gününde motosiklet denge yarışı ve Artvin Enduro Yarış Etabı düzenlendi. Akşam bölümünde ise Rocka Turca konseri ve DJ Aytaç Aslan'ın performansıyla yaklaşık 500 katılımcı müzik dinledi. Festivalin son gününde Artvin Offroad Oyunları düzenlendi.

Quick Sigorta 13. Artvin Motofest'i Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de takip etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta, Quick Finans ve QCAR Mobilite'nin yönetim ekibi, hem festivali takip etti hem de acente ziyaretleri gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, Artvin Motofest'e uzun süredir destek verdiklerini belirtti.

Yaşar, "Bu sene QTruck'ı da getirerek ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı görmüş olduk. Coşku dolu bir katılım var. Sadece Artvin'den değil Türkiye'nin her yerinden katılım oldu. Quick Sigorta kurulduğu günden itibaren motosikletçilerle hep yan yana oldu. Bundan sonra da bu birlikteliğimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.