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12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi Başarıyla Gerçekleşti

12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi Başarıyla Gerçekleşti
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Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), 'Gelecekte Kendine Özgü' temasıyla düzenlediği 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nde aile işletmelerinin sürdürülebilir başarı ve yenilik konularını tartıştı. Zirve, ailelerin modern iş modelleri ve köklerine bağlılık üzerine stratejiler geliştirmeye odaklandı.

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nin 12'ncisini gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TAİDER'in, aile işletmelerinin sürdürülebilir başarı ve büyüme yolundaki stratejilerini tartışmak amacıyla düzenlediği 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl "Gelecekte Kendine Özgü" temasıyla düzenlenen zirvede, aile işletmelerinin köklerine sadık kalarak yeniliklere nasıl uyum sağlayabileceği, özgünlüklerini koruyarak nasıl modernleşebilecekleri ve uzun vadeli başarılarını nasıl güvence altına alabilecekleri konuları ele alındı.

İkinci ve üçüncü kuşak aile temsilcilerinin de yoğun katılım gösterdiği zirvede köklere bağlılık ile modern iş modelleri arasında güçlü bir denge kurmanın önemine odaklanıldı.

İki gün boyunca süren oturumlar, yapay zeka TAİ ile başladı.

"Aile İşinde Nesil ve Kültür Dönüşümü", "Kadın Liderliği: Cam Tavanları ve Sınırlayıcı İnançları Yıkarak Tam Potansiyele Ulaşmak", "Geleceği Şekillendiren Aile Şirketleri: Özgün Stratejiler Atölyesi", "Ailelerin Özgün Etkisini Büyütmede Sürekli Yeniliğin Gücü", "Gelenek ve Yenilik: Aile Şirketlerinin Kurumsal Girişimcilikte Dönüşümü", "Aile İşletmeleri için Sıradışı Çözümler ve Gelecek Nesil: Özgürlükte İnovasyon" oturumlarından oluşan zirvede, aile işletmelerinin değişim karşısında dayanıklılıklarını artırmaları ve yeni fırsatları değerlendirirken kendi benzersiz yapılarını koruyabilmeleri için stratejik adımlar detaylandırdı.

QNB Invest, EY, AKOL/LAW'un destekleriyle düzenlenen zirve, katılımcılara hem ilham verici içerikler hem de işbirliği için değerli bir ağ oluşturma fırsatı sundu.

"Aile işletmeleri bir dönüşüm içinde olmalı"

Açıklamada zirvedeki açılış konuşmasına yer verilen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, TAİDER olarak, "Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik" mottosuyla bugün 12'nci zirvelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Olten, 2012'de 40 kurucu üyeyle yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün yaklaşık 950 aile üyesi ve 300'e yakın aile işletmesiyle büyük bir aileye dönüştüklerini aktardı.

Derneğin üyeleri arasında yüzde 42 oranında şimdiki nesil, yüzde 34 oranında gelecek nesil ve yüzde 24 oranında diğer üyelerin yer aldığı bilgisini paylaşan Olten, şunları kaydetti:

"Biz, 'Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik' mottomuzla, 35 yıllık bir geçmişe sahip uluslararası Family Business Network'ün (FBN) de Türkiye paydaşıyız. FBN, 65 ülkede yaklaşık 22 bin üyesiyle büyük bir küresel ailenin üyesiyiz. Kısa süre önce Japonya'da gerçekleşen FBN Ulusal Zirvesine 40 üyemizle katılarak Türkiye'yi temsil ettik. Japonya'nın bin yılı aşkın süredir varlığını sürdüren 21, 500 yılın üzerinde faaliyet gösteren 147 ve 100 yılın üzerinde var olan 25 bin 321 aile işletmesi bulunuyor.

Sürdürülebilirlikte Japonya'yı Amerika, İngiltere, İsviçre ve Fransa takip ediyor. Biz de Türkiye'deki aile işletmelerinde benzer bir sürdürülebilirlik başarısını görmek istiyoruz. TAİDER'in en önemli imza projelerinden biri de aile işletmelerinin sürdürülebilirlik açısından nerede olduklarını görmelerini sağlayan Kuzey Yıldızı Programı. Bu program hem işletmelerin hem de ailelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına rehberlik ediyor. Hem yönetim kurulunda hem de komitelerde kadın-erkek dengesi açısından da oldukça eşit bir yapıya sahip derneğimiz büyümeye devam ediyor."

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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