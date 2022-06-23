12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması ödül töreni

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Dünyanın sayılı tarımsal üreticilerinden biriyiz. Bu ülkeye güvenelim, bu ülkenin geleceğinin bizlerin omuzlarında yükseleceğine inanalım." dedi.

DenizBank'ın destekleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı iş birliği kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım ve Orman İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni DenizBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Bu yılki teması "Çiftçi Varsa Hayat Var" olan yarışmanın konusunu tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıdaların işlenmesi ve muhafazası, hasat, harman, üretici, çiftçi, çiftçilik mesleğinin önemi, kırsal yaşam ve her türlü tarımsal faaliyet oluşturdu.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "DenizBank Çalışanları" ve "Çiftçi Varsa Hayat Var" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, toplam 606 katılımcı 3 bin 997 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül alması uygun görülürken, 83 eser de sergileme ve albüm çalışması için belirlendi.

Ödül töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının dünya için gıda arzı ve güvenliğinin önemini gösterdiğini, teknoloji ile tarımı buluşturanın kazançlı çıkacağının görüleceği yeni bir yüzyıla girildiğini söyledi.

"Dijitalleşme artık çok önemli"

Bireyin yaşam kalitesinin artırılmasının önemini vurgulayan Gizligider, şunları kaydetti:

"Öncelikle insanın toprağında bulunan zenginliklerin verimli bir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına giriyoruz. Şimdiye kadar çok değerli hizmetler yapıldı, kıymetli kazanımlar elde edildi. Ancak yeni bir döneme giriyoruz. Dijitalleşme artık çok önemli. DenizBank aynı zamanda dijitalleşmenin de öncüsü oldu. Başarısını kısmen buna borçlu. Yapacağımız çalışmalar sayesinde kısa bir zaman sonra çiftçimiz 'neyi, nasıl alacağım, tarlamı nasıl süreceğim' ya da hayvancımız 'yemi nasıl alacağım' demeyecek. Dijital tarım, hayvancılık, ormancılık terimlerini çok daha fazla kullanacağız."

Gizligider, Türkiye'nin tarımsal hasıla alanında Avrupa birincisi olduğunu belirterek, "Dünyanın sayılı tarımsal üreticilerinden biriyiz. Bu ülkeye güvenelim, bu ülkenin geleceğinin bizlerin omuzlarında yükseleceğine inanalım. DenizBank bu yarışma ile tarihe not düşüyor. Hem kültürel bir faaliyet hem de tarihe vesika bırakmak için bu akışın devamını ümit ediyorum." dedi.

"Her 3 çiftçiden 2'ye yakınını finanse ediyoruz"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de DenizBank olarak 20 yıl önce tarımı faaliyet alanlarına dahil ettiklerini, Ziraat Bankası'ndan sonra tarımda ikinci büyük banka olduklarını söyledi.

Banka olarak amaçlarının çiftçiyi "iş insanı" yapmak olduğunu belirten, Ateş, "Bunu bir milli mesele olarak algıladık. İlk adım olarak Tarişbank'ı satın aldık. Bu yapıyı büyüterek şube sayısını 400'e yükselttik. Şu anda tarımın en önemli finansal inovasyonu olan Üretici Kart, Türkiye genelinde 650 bin üreticimizin cebinde. Her 3 çiftçiden 2'ye yakınını finanse ediyoruz. Dünyada ilk olan, senede bir hasat vadeli geri ödeme imkanı, tüketimi değil, üretimi destekleyerek çiftçiye can suyu veriyor." şeklinde konuştu.

Dijitalleşme çalışmaları kapsamında "Deniz'den Toprağa" aplikasyonunu oluşturduklarını aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile çiftçi sanal olarak kendi arazisini, arazisinin olduğu bölgedeki hava şartlarını görebiliyor. Sulama ve alacağı teşvikler konusunda bilgi alabiliyor. Yakın zamanda bu uygulamadan Üretici Kart ile harcama yapma imkanı çiftçilerimizin hizmetinde olacak. Salgın ile birlikte gördük ki işlenebilir toprak ve alınan ürün büyük önem taşıyor, yerine göre ordulardan, silahlardan daha etkili. Tarım artık ülkelerin birbirlerine üstünlük sağlayacağı stratejik savaş konusu oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız elinden geleni yapıyor ancak bu yeterli değil. Tarım, hassasiyetle üzerine durmamız bir konu. Salgın bize dijitalleşmeyi ve üretimin önemini öğretti. Rusya-Ukrayna savaşı ise bize tarımın önemini öğretiyor."

Ateş, Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve devamlılığını dilediğini söyledi.

Etkinlikte, ödül almaya hak kazan katılımcılara hediyeleri takdim edilirken, başvuruların 1 Temmuz-14 Ekim'de gerçekleştirileceği 13. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın temasının "Sen Üret Yeter" olarak belirlendiği kaydedildi.

Ödül töreninin ardından DenizBank'ın sergi alanı GaleriDeniz'de Tarım, İnsan ve Orman Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.