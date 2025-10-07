12. Perakende Teknolojileri Konferansı İstanbul'da Yapıldı

Perakende sektörünü geleceğe taşıyan fikirleri ve teknolojileri buluşturmak amacıyla düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansının 12'ncisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zincir Mağazalar Derneğinden (ZMD) yapılan açıklamaya göre, ZMD tarafından düzenlenen konferansta verimlilik, müşteri deneyimi, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yapay zeka uygulamaları gibi başlıklar ele alındı.

Bu yıl "Perakende dünyası, yapay zekanın dönüştürücü gücüyle yeniden şekilleniyor" ana temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan ZMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, tüketicilerin harcamalarında yaşanan gerilemeden bahsederek, İstanbul'un pahalı bir kent haline geldiğini bildirdi.

İstanbul'da harcamaların daha çok kampanya dönemlerinde yapıldığını kaydeden Tınastepe, "Buna karşılık Anadolu şehirlerinde tablo biraz daha dengeli. Yaşam maliyetleri görece daha düşük olduğu için harcamalar daha istikrarlı. Turist sayısı artsa da harcama azaldı." ifadelerini kullandı.

Tınastepe, iklim değişikliğinin etkileriyle sezonların belirsizleştiğini, artan maliyetler ve azalan tüketici güveninin perakendecileri zorladığını belirterek, "Perakende sektörü 2025 yılında dayanıklılıkla ayakta durdu ama destek olmadan sürdürülebilir büyüme mümkün değil." açıklamasında bulundu.

Perakende sektörüne destek çağrısı

Serhan Tınastepe, kamu ve özel sektör arasında güçlü işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, perakendenin bu zorlu dönemde ayakta kalabilmesi için öncelikle tüketici güveninin artırılması gerektiğini, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin ve harcanabilir geliri destekleyecek vergi indirimleri ile teşviklerin devreye alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Finansa erişimin kolaylaştırılmasının sektörün yatırım gücünü doğrudan etkileyeceğini kaydeden Tınastepe, perakendeye özel uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman modellerinin oluşturulması, dijital dönüşüm ve iklim değişikliği alanlarındaki yatırımlara yönelik vergi avantajlarının ve düşük faizli kredilerin devreye alınması gerektiğini anlattı.

Yapay zekanın sektöre etkileri tüm yönleriyle ele alındı

Verilen bilgiye göre, konferans, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden olan gıda dışı modern perakende sektörü ile teknoloji ekosistemini bir araya getirdi.

Etkinliğin teknoloji oturumlarında yapay zekanın sektöre etkileri tüm yönleriyle ele alınırken, katılımcılar dünyadaki ve Türkiye'deki yapay zeka uygulamalarına dair çarpıcı örnekleri ve yenilikçi teknolojik çözümleri deneyimledi.