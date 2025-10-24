12. Pekin Uluslararası Sulama Teknolojisi Fuarı 2026'da Gerçekleştirilecek

Pekin'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde 30 Mart-1 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 12. Pekin Uluslararası Sulama Teknolojisi Fuarı ve Dünya Sulama Teknolojisi Kongresi, Pekin Uluslararası Modern Korumalı Tarım Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Alanında Çin'in en profesyonel ve önde gelen etkinliklerinden biri olarak kabul edilen fuar, küresel ve yerel akıllı tarım ve sulama teknolojilerini birbirine bağlayan bir inovasyon merkezi olarak hizmet veriyor. Akıllı tarımın, korumalı tarım ve sulama teknolojisini içeren tüm endüstri zincirini kapsamlı bir şekilde kapsadığı kaydedildi.

Etkinlik, 30 bin metrekarelik sergi alanıyla 33 ülke ve bölgeden 800 işletmenin en yeni ekipman ve teknolojilerini sergileyecek. Katılımcı şirketler arasında Fortune 500 şirketleri ve halka açık şirketlerden oluşan 20 küresel endüstri lideri yer alıyor.

Etkinliğe, Çin'in dört bir yanından Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlükleri, tarımsal ıslah grupları ve büyük-orta ölçekli sulama bölgelerinin operasyon merkezleri gibi temel tedarik kuruluşlarını kapsayan 35 binden fazla profesyonel alıcının katılması bekleniyor. Fuar ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyanın önde gelen bilimsel araştırma ve teknoloji transferi kuruluşları ile önde gelen tarımsal yatırım ve finans kuruluşları gibi tanınmış uluslararası kurumlardan delegasyon gruplarına da ev sahipliği yapacak.

Uluslararası işbirliği açısından fuarda "Tarımsal Sulama Sistemleri için Uluslararası Özel Tanıtım Oturumu" ve "Küresel Tedarik Eşleştirme Konferansı" gibi önemli etkinlikler yer alacak. Bu oturumlar, dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden delegasyonları bir araya getirerek, işletmelerin uluslararası ortaklıklarını genişletmelerine ve denizaşırı tedarik talepleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olacak.

Etkinlik, kongre boyunca çok sayıda üst düzey eş zamanlı oturuma ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL