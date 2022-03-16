12. nesil i9 işlemciye sahip "ilk" laptop oyun bilgisayarı Türkiye'de

Dünyanın mobil platformlardaki "en yüksek performansı sunan işlemcisine ve ekran kartına sahip" laptopu Casper Excalibur G911, unvanını koruyan yeni özellikleriyle satışa çıktı.

Casper açıklamasına göre, güç ve sınırları zorlayan yüksek performans, bilgisayar kullanımında en önemli tercihleri oluşturuyor. Bu amaçla her yeni ürününde ihtiyacın ötesinde çözümler sunmayı başarabilen ve son teknolojileri Türk kullanıcılarıyla buluşturmaya devam eden Casper, bu kez de "2022 yılının en güçlü gaming laptopunu" satışa sundu.

Hibrit çekirdek mimarili 12. Nesil Intel Core i9-12900HK işlemciye sahip ilk laptop olan Excalibur G911, NVIDIA'nın en üst seviye ekran kartı olan RTX 3080 Ti'a sahip. Türkiye'nin teknoloji markası Casper, yenilenen ve üstelik kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911 ile profesyonellere ve oyun tutkunlarına ihtiyaçları olan performansı fazlasıyla sunuyor.

Casper Excalibur G911'in özellikleri

Excalibur G911; core gamerler, mimar, mühendis, öğrenci ve yazılımcı gibi profesyonel kesime hitap ediyor. Geçen günlerde lanse edilen ve şu anki en yüksek performansa sahip işlemci olan 12. Nesil Intel Core i9-12900HK modelini barındıran laptop oyun bilgisayarı G911, aynı zamanda mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti'a da sahip.

Türkiye'de 12. nesil i9 işlemci ve RTX 3080 Ti kombinasyonunu ilk kez bir araya getiren marka olan Casper, yeni ve en son bellek teknolojisi olan DDR5 RAM belleklerle Excalibur G911'in gücüne güç katıyorken, çift slot desteği ile bellek kapasitesinin 64 GB'ye kadar da artırılmasına imkan sağlıyor.

16.0" ile Türkiye pazarında pek olmayan yeni bir ekran boyutunu barındıran Excalibur G911, 165HZ ekran yenileme hızı ile tüm oyuncuların ihtiyacı ve hatta ihtiyacından bile fazlası olan FPS değerlerini rahatlıkla sunuyor. 500NIT yüzde100 sRGB ekran parlaklık detaylarıyla G911, oyunlarda daha gerçekçi görüntüler elde etmenin yanı sıra mimarlık, tasarım, grafik gibi alanlarda da ultra net ve aynı zamanda ultra canlı ve doğru renkleri veriyor.

Dünyanın en iyi ekran kartı, işlemcisi ve benzeri özellikleri barındırmasına rağmen beklenilenin aksine 27mm inceliğe sahip olan G911, neredeyse standart oyuncu bilgisayarı inceliklerinde olup kullanıcıya dünyanın en üst performanslarından birini 2,5 kilogram hafifliği ile kolay taşınabilir şekilde her an yaşatıyor.

Metal tasarım sayesinde hem daha ince hem de daha şık duran G911, akıllı turbo termal fanlarla birlikte çok yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci barındırmasına rağmen sıcak-soğuk hava sirkülasyonunu çok hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Böylece kullanıcılara anlık takılma ve kapanmaları yaşatmıyor. 3 bölgeye ayrılmış 65 bin 26 tane farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sunan RGB klavyesi ile her an kişiselleştirilmiş aydınlatmayı da sunabilen G911, Dolby Digital ses sistemiyle de kaliteli ve berrak ses, müzik deneyimini sunuyor. Ayrıca, bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçteki internete bağlanmayı sağlayan KILLER AX1675 wireless ile de rakiplerinden ayrışıyor. Excalibur G911, saniyede 40 GB çift yönlü bant genişliğine sahip en yeni ve en hızlı aktarım portu olan Thunderbolt 4 ile de kullanıcılara ışık hızında bağlantı sunuyor.