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1150 baz puan ne demek? 1150 baz puan baz artışı ne anlama geliyor?

1150 baz puan ne demek? 1150 baz puan baz artışı ne anlama geliyor?

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın politika faizinde 1150 baz puan artış yapması bekleniyor. Peki, 1150 baz puan ne demek? Baz artışı ne anlama geliyor? Baz puan nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Alman Deutsche Bank, 16 Haziran tarihli notunda Merkez Bankası'nın politika faizini bu hafta 1150 baz puan artışla yüzde 20'ye çıkardıktan sonra, temmuz ayında piyasa tepkisine bağlı olarak ilave yüzde 5 puanlık artışın olası olduğunu belirtti. 1150 baz puan ne demek? 1150 baz puan baz artışı ne anlama geliyor?

BAZ PUAN NEDİR?

Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir.

1150 BAZ PUAN NE DEMEK?

1150 baz puan, bazpuanın 1150 puanlık değerde olduğunu gösteren ifadedir.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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