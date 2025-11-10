11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, zeytinciliğin önemini vurgulamak, üreticileri bilinçlendirmek ve Milas zeytinyağının marka değerini artırmak amacıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği, kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, zeytin hasadı ve yemek yarışmalarıyla üç gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Milas ilçesinde, zeytinciliği geliştirmek, zeytinyağını tanıtmak ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla 7-9 Kasım tarihleri arasında 11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi. Milas'taki 2 bin 500 yıllık Hekatomnos Mezar Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, bando eşliğinde gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte halk oyunları ekipleri de gösteri sundu. Üç gün süren şenlik kapsamında zeytin ve zeytinyağı temalı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescilli Milas zeytinyağı, şenliğe katılan ziyaretçilere tattırıldı. Etkinliklerin bir bölümü, zeytin ağaçlarıyla çevrili Euromos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Burada zeytinler imece usulüyle erken hasat edilerek plastik kasalara konuldu, ardından fabrikaya götürülüp soğuk sıkım yöntemiyle zeytinyağına dönüştürüldü. Elde edilen taze zeytinyağı bardaklarda servis edilerek tadım yapıldı. Şenlik kapsamında ayrıca mahalleler arası zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi. Şefler, sergilenen yemekleri tadarak puanladı. Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi.

'MİLAS KADİM BİR ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KENTİ'

Muğlalılar ve Milaslılar için zeytinyağının çok şey ifade ettiğini dile getiren Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, "Milas 3 bin 200 yıllık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan çok kadim bir zeytin kenti. Bu nedenle zeytinyağı olmadan yaşayamayan bir bölge" dedi. Böke, zeytinyağının sadece geçim sağlamadığını yöre insanı için zeytinyağının temel besin kaynağı olduğunu belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm samimiyetimle. Milas zeytinyağını sağlık adına kullanılmasını tavsiye ediyorum. Polifenol değerleriyle inanılmaz sağlıklı olmasını yanında lezzetli bir yağ zeytinyağımız. Aynı zamanda Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip ilk zeytinyağı."

İLÇENİN DEĞERLERİN TANITILMASI AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise Milas'ın tarihi ve kültürel yönünün yanı sıra zeytin, zeytinyağı başta olmak üzere tarımsal ürünleriyle de iddialı olduğunu belirtti. Zeytin hasat şenliğinin üreticilerin, tüketicilerin bilinçlendirilmesinde ve ilçenin değerlerin tanıtılması açısından çok değerli olduğunu söyleyen Topuz, üreticileri, tarımsal üretimi desteklemeye, kentin tarihi dokusuna, asırlık zeytin ağaçlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

'HEPSİ ALTIN MADALYA ALDI'

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer ise Milas'ta 80 fabrika ve 103 tane zeytinyağı markası olduğunu söyledi. Özer, "Bu çok önemli bir olay ve firmalarımız Amerika, Kanada, Japonya belgeli. Bunların hepsi altın madalya aldı. Yarışmalara katıldılar. Daha düne kadar 7-8 yıl önce böyle bir şey yoktu ve şimdi artık açıkta değil şişe üzerine renkli şişelerde yapıyoruz. Herkes artık Milas'ın zeytinyağının kaliteli olduğuna inandı. Memecik zeytini bugün gerçekten çok kaliteli. Polifenolü yüksek, antioksidan özelliği var. Fenolleri var. Bana göre bir ilaç" açıklamalarında bulundu.

'TURİSTLER TÜRK MUTFAĞINDAN YEMEK YEMEK İSTİYOR'

Zeytinyağlı Yöresel Yemekler Yarışması jürisinde yer alan Şef Adnan Şentürk, Milas mutfağının zenginliğinden bahsederek, bu değerlerin gastronomi turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi. Otellerde yabancı turistlerin Türk mutfağından yemek yemek istediğini belirten Şentürk, "Biz internationel mutfaklar yapıyoruz ama artık son yıllarda yabancı misafirler Türk mutfağından yemek yemek istiyorlar. Ondan dolayı bizim yöresel mutfaklarımızın ön plana çıkması çok önemli. Milas'ta da zeytinyağıyla yapılan yemekler çeşitli ve gerçekten arka planda kalmış çok özel yemeklerimiz var. Biz her yıl yaptığımız yöresel yemek yarışmasıyla ön plana çıkarıyoruz. Vekilharç, keşkek önemli, sarellemiz var. Bunlar çok güzel yemekler. İnşallah başka yörelerde de bu şekilde yöresel yemek yarışmaları düzenlenir. Türk mutfağımız ön plana çıkar. Bizde bu yemekleri otellerimizde kullanmaya başlarız" diye konuştu.