Haberler

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "çifte rekor" kırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde 1391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katıldığını bildirerek, "Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde 1391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katıldığını bildirerek, "Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk. Böylelikle hem katılımcı sayısı hem de fidan dikme rekorunu kırmış olduk." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla ilk olarak 2019'da kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl 7'ncisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ana etkinliğin yanında Türkiye'nin 81 ili 922 ilçesinde 1390 noktada Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Yeni rekorlara imza atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında bir yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerin devam edeceğini aktararak, bu etkinliklerin en önemlisinin, tüm vatandaşların katılımıyla 11 Kasım'da yapıldığını belirtti.

İlk etkinliğin düzenlendiği 2019'da, 1 milyon 200 bin kişinin katılımıyla 13 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla rekor kırıldığını bildiren Yumaklı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde 1391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimize 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımız katıldı. Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk. Böylelikle hem katılımcı sayısı hem de fidan dikme rekorunu kırmış olduk. Bu anlamlı seferberliğe 7'den 70'e katkı veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum."

Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği'ne gösterilen bu ilginin, kampanya süresince devam etmesini temenni ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kampanya süresince 550 milyon olan fidan dikme hedefimizi 600 milyona çıkarmış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek ve bu alanda yeni rekorlara imza atacaktır."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.