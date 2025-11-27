Haberler

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı Devam Ediyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirmeyi amaçlıyor. Zirvede helal ilaç ve kozmetik ürünlerinin değerlendirilmesi üzerine önemli açıklamalar yapıldı.

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, ikinci gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin ikinci gününün öğleden sonrası oturumlarından ilki, helal ilaç ve kozmetik ürünlerin değerlendirilmesine ayrıldı.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Uzman Yardımcısı Klinik Eczacı Dr. Mohammed Ali Alsheikh Wace konuşmasında ilaçların içindeki helal olmayan maddelere dikkati çekti.

"İlaçların çoğu helal içeriklerden üretilmektedir"

Wace, "İlaçların hepsi helal sertifikalı değildir. Her ilaç helal değildir. Dolayısıyla, çalışmamızı helal alternatifler üzerine odaklamamız gerekir. Çünkü ilaçların çoğu helal içeriklerden üretilmektedir. Sorun, bazı yardımcı maddeler ve aktif içeriklerin helal olmamasıdır. Küçük bir helal olmayan içerik, tüm ürünün helal olmasını engelleyebilir." dedi.

Her ilacı helal hale getirmenin zor olduğunu vurgulayan Wace, en önemli ve yüksek etki sağlayacak ilaçları seçip, dozaj formu, ilaç uygulama yolu, yardımcı maddelerin düzenlenmesi, ilacın sınıflandırılması ve üretim sürecinin yeniden gözden geçirilmesi yoluyla özellikle takviye ve vitaminler için bu dönüşümün mümkün olduğunu söyledi.

Wace, süreç değişikliğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Örneğin, bazı aşıların üretim süreci değiştirilerek helal sertifikalı hale getirilmiştir. Reformülasyon ile ürünler patentlenebilir ve ekonomik fayda sağlanabilir. En zor olan ise aktif maddeler için helal alternatifler bulmaktır. Dünya genelinde yaklaşık 400 helal olmayan ilaç vardır. Bunlardan herhangi biri helal hale getirilirse, önemli bir pazar elde edilebilir."

University College of MAIWP International (UCMI) Eczacılık Fakültesi Dekanı Dr. Suraiya Abdul Rahman, yaptıkları çalışmanın bulgularını anlatarak Malezya'da kozmetik ürünlerde helal sertifikası oranının oldukça düşük olduğunu, buna karşın ürünlerde "alkolsüz" ve "vegan" gibi iddiaların yaygın biçimde kullanıldığını söyledi.

Bu durumun firmaların helal sertifikasına başvurma potansiyelinin bulunduğunu gösterdiğini ifade eden Dr. Suraiya Abdul Rahman, "Kozmetik sektöründe helal sertifikasyonunu artırmak için, ilk olarak sektörde farkındalık ve eğitim çalışmalarının artırılması gerekiyor. İkinci olarak, helal sertifikası başvurusu yapan kozmetik şirketlerine belirli teşvikler sağlanarak standartların uyumlaştırılması ve etiketlemede şeffaflığın uygulanması desteklenmeli." şeklinde konuştu.

"Sertifikasyonun artırılması için tanıtım çalışmalarına devam etmeli"

Dr. Suraiya Abdul Rahman, çalışmalarındaki diğer sonuçlara da değinerek, "Helal kozmetik sektörü büyüyor. Ancak helal sertifikası başvuru sayısı hala düşük ve yetersiz. Bu, muhtemelen farkındalık eksikliğinden kaynaklanıyor. Sertifikasyonun artırılması için tanıtım çalışmalarına devam etmeli, tüketici eğitimi ve farkındalığını güçlendirmeliyiz." yorumunu yaptı.

Ürdün Standartlar ve Metroloji Kurumu (JSMO) Doğrulama, Bildirim ve Sahtecilikle Mücadele Birimi Direktörü Dr. Ruba Al-Thawabeia döngüsel ekonomi dendiği zaman öncelikle geleneksel ekonomiyi bilmek gerektiğini ve döngüsel ekonominin ise atığın azaltılmasına ve verimli kaynak kullanımına odaklandığını bildirdi.

Dr. Ruba Al-Thawabeia döngüsel ekonominin sosyal faydalarına bakıldığında bunun kamu sağlığını artırdığını belirterek, tüketicinin eğitiminin her zaman çok önemli olduğunu ve sadece üreticilerin değil tüketicilerin de bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
