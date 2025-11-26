11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı İstanbul'da devam ediyor

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve alanında dünyanın önde gelen organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, zirvenin yalnızca bir toplantı olmadığını küresel helal ekosisteminin artan birlik ve gücünün bir kanıtı olduğunu söyledi.

Helal ticaret ve finansman vurgusu yapan Karakaya, "Helal ekonomisi artık niş bir pazar değildir. Bu 7 trilyon dolarlık küresel bir güçtür. Başlangıçta sadece helal gıda ile sınırlı olan bu ekonomi, şimdi ilaç, kozmetik, turizm ve kritik olarak finansı da kapsamaktadır." diye konuştu.

Yatırım ve finansı ayrı varlıklar olarak değil, stratejik bir bütünün parçası olarak ele aldıklarını belirten Karakaya, bu vizyon doğrultusunda fintech inovasyonu ile katılım bankacılığının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Karakaya, "Katılım bankacılığını sadece bir banka modeli olarak değil, adil paylaşımı ve helal ekonomiyi önceliklendiren bütünsel bir sistem olarak görüyoruz. Sektör, katılım bankalarının dahil olmasıyla hızla derinleşmektedir. Bu yıl Türkiye'de katılım bankası sayısı 11'e ulaşmıştır. 2025 itibarıyla sektörün toplam varlıkları 3 trilyon Türk Lirası'na ulaşmış ve piyasa payı yaklaşık yüzde 9'u aşmıştır." dedi.

Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov, ise konuşmasında küresel helal ekonomisinin geleceğinin birkaç temel doğrultuda şekilleneceğine inandığı belirtti.

Memmedov, "Birincisi, hükümetler, işletmeler, özel sektör temsilcileri, sertifikasyon kuruluşları ve yerel topluluklar arasında daha güçlü iş birliği. İkincisi, inovasyon ve teknoloji. Dijital sistemler, üretimden nihai tüketime kadar şeffaflığın sağlanmasında, tüketici güveninin güçlendirilmesinde ve helal bütünlüğünün korunmasında giderek daha hayati bir rol oynayacak. Üçüncüsü, çevresel sorumluluk. Helal ekonomisi doğaya saygıyı ve sürdürülebilir kalkınmayı da kapsamalıdır. Dördüncüsü, daha geniş pazar katılımı. Helal pazar tüm bölgelerden katılıma açıktır. Şirketler yeni tüketicilere ulaşmak, ihracat potansiyelini güçlendirmek ve daha kapsayıcı küresel büyümeye katkıda bulunmak için gerçek bir fırsata sahiptir. Beşincisi ise yerel işletmelerin ve toplulukların güçlendirilmesidir." şeklinde konuştu.

Memmedov, işbirliğinin güçlendirilmesi, inovasyonun benimsenmesi, KOBİ'lerin desteklenmesi, etik ve çevresel uygulamaların teşvik edilmesi durumunda toplumun faydasına olacak küresel bir helal ekonominin inşa edilebileceğini söyledi.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk ise zirvenin her yıl, gelişmeleri değerlendirmek, iyi uygulamaları paylaşmak ve helal endüstrisinin geleceğine yönelik daha güçlü işbirlikleri kurmak için fırsat sunduğunu ifade etti.

Selçuk, helal sektörünün hızla değişen ortamda hem istikrarlı bir yapı sunduğunu hem de fırsatların önünü açan itici güç olarak öne çıktığını belirterek, "Güvenlik, etik ve şeffaflık gibi ilkelere dayanıyor, bunlar günümüzde sorumlu ve güvenilir ürünlere yönelik küresel taleple doğrudan bağlantılı değerler." dedi.

Helal endüstrisindeki büyüme hızına da dikkati çeken Selçuk, 2024'te 7 trilyon doların üzerine çıkan küresel helal pazarının 2028'de 10 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Selçuk, helal endüstrisinin yalnızca ticari bir sektör olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Değerlerimizi yansıtıyor. İnancımıza, kimliğimize ve hayatlarımızı yaşama biçimimizle derinden bağlantılı. Müslümanlar için helal ilkelerine bağlılık sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir yükümlülük. Bu ilke, nasıl tükettiğimizi, ürettiğimizi, ticaret yaptığımızı, çevreyle ve dünyayla nasıl ilişki kurduğumuzu belirliyor. Helal endüstrisini desteklemek yalnızca ticari ya da finansal bir faaliyet değil, aynı zamanda İslam'ın etik ilkeleriyle de uyumlu. Güvenilir helal ürün ve hizmetlere erişim sağlayan bir ekosistemi desteklemek hepimizin ortak sorumluluğu. Böylece öz değerlerimizin bütünlüğünü korur, tüketiciler ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar arasında güveni güçlendiririz."

İslam Ülkeleri Metroloji ve Standartlar Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt de zirveyi bilim, dürüstlük ve inancın buluştuğu bir vizyon olarak tanımlayarak Helal ekonominin sadece bir standart değil, bütüncül bir yaşam biçimi olarak niteledi.

Övüt, "Geleceği keşfetmek üzere bir araya gelen bu kadar çok özverili zihni görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu yıl zirvenin ilk oturumunda katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i akademisyenlerden oluşuyor; üniversite bünyesindeki değerli akademisyenlerin katkılarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı zirveye ayrı bir zenginlik katıyor." diyerek sözlerini tamamladı.