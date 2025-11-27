11. Dünya Helal Zirvesi ve Expo Devam Ediyor

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ikinci gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, ikinci gününde de İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin ikinci gününün ikinci oturumu olan "Helal Endüstrisinde Dijital Dönüşüm ve İzlenebilirlik"te konuşan İbn Haldun Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Fatma Genç Ünay, yapay zekanın helal sektöründeki rolünün son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğünü, küresel helal pazarında yapay zeka odaklı teknolojilerin kullanımının gıda, kozmetik, finans, turizm, lojistik, ilaç ve moda gibi alanları desteklediğini söyledi.

Ünay, bu sayede rekabetçilik, verimlilik ve helal sertifikalı ürün ve hizmetlere yönelik tüketici güveninin güçlendiğini anlatarak, helal bağlamında yapay zekanın sanallaştırma, tahminleme ve öneri sistemleri gibi "niş" uygulamalarının da bulunduğunu anımsattı.

Helal sektörü ve moda endüstrisinde yapay zekanın disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Ünay, tüketicilerin kültürel ve dini hassasiyetleri nedeniyle helal tekstilde bu yaklaşımın daha gerekli hale geldiğini ve derinlemesine araştırmayı zorunlu kıldığını ifade etti.

Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Sistem Yöneticisi Fatma Betül Tellioğlu Gül de inovasyonun helal gıda üzerindeki önemine dikkati çekerek, "Ürün inovasyonu, pazar inovasyonu, süreç inovasyonu, sürdürülebilir inovasyon ve paradigma inovasyonu gibi çeşitli türler mevcut. Ama buradaki temel husus aslında bir ürün ya da sürecin sisteme entegre edilirken bakıldığında bu türlerden hangi amaçla hangi yöntemle o inovasyonu belirlemesi önemli bir nokta ki bir yol haritası çizilebilsin." diye konuştu.

"Helal belgelendirme sistemine ihtiyacımız var"

Government M.A.O Graduate College'dan öğretim üyesi Dr. Mahir Jemaal ise helal sektörünün 7 trilyon dolar büyüklüğe sahip bir sektör olduğunu ve tahminlere göre 2030 yılı itibarıyla bu rakamın 10 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

Jemaal, şunları kaydetti:

"Sektör hızla büyürken bizim de helal belgelendirme sistemine ihtiyacımız var. Sektörümüzün karşısında çok önemli sorunlar çözülmeyi bekliyor. Başlıca sorun ürünlerin gerçekten helal olmasının sağlanması. Bugün mevcut helal etiketleri kopyalanabiliyor ve biz bu burada sorunun olduğunu biliyoruz. Çünkü belgelendirme elle yapılıyor. İnşallah bu noktada yapay zeka bize yardımcı olabilir ve helal belgelendirme sistemlerini güçlendirebilir."

Libya Lisansüstü Çalışmalar Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulatef Ahhmed Nesr, Libya'da helal gıda alanında sertifikasyon ve denetim sistemine duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, "Libya'da bir sertifikasyon sistemi oluşturulmasını ve tüketici farkındalığının desteklenmesini teşvik ediyoruz. Ayrıca besin etiketleri hakkında daha fazla bilgi sunmalı ve helal logosu olmadan gıda üreten şirketlere yaptırımlar uygulamalıyız. Daha fazla araştırma yapılmasının teşvik edilmesi önemli. Küresel ölçekte helal izlenebilirlik uygulamaları, nitelikli ve gerçek helal gıdanın güvencesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.