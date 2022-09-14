Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede toplam 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği sağlandı.

Tarımsal üretime ve bu alanda yapılan projelere değer veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ürün çeşitliliğinin artmasına da katkı sağlıyor. Türkiye'nin en verimli ovalarına sahip olan Samsun'da 17 ilçede toplam 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye, fide, fidan ve tohum desteği sağlandı. "Tohum bizden üretim sizden" mottosuyla üreticilere toprak ve iklim özelliklerine uygun tohum, fide ve fidan desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ürün çeşitliliğinin yanında verimliliği de artırdı.

Fuarda stant açıldı

Bugün kapılarını açan TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda stant kuran Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara yatırım ve projeler hakkında da bilgilendirme yaptı. Tarım Fuarında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimiz, Türkiye'nin ender, mümbit bir üretim havzası. İki tane alüvyonlu ovasına sahip ırmak bulunuyor. Büyük ova kapsamında 3 tane ovamız var. Bizim bütün coğrafyamız üretim alanı. Biz artık nitelikli üretime gidiyoruz. Özellikle sebze ve meyvede hem iç piyasada hem yurt dışında, rekabet edilebilmesi için nitelikli, kaliteli, daha çok örtü altı üretime girmek zorundayız" diye konuştu.

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmıyoruz"

Başkan Demir şunları söyledi: "Tarım Bakanlığının imkanları ile Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını artırarak birlikte çalışıyoruz. Ne yapacağımızın programını birlikte oluşturuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda da nitelikli tarımsal üretimi hem iç piyasada hem yurt dışında ihraç edilebilir, rekabet gücü yüksek, tüm dünyaya servis edilebilir üretimi gerçekleştirmek zorundayız. Buradaki üretim potansiyelimiz, birikimimiz, becerimiz, bu konuya son derece müsait. Üreticilerimiz, harikalar yaratıyor. Bunu daha da geliştiriyoruz. Samsun her alanda üreten bir şehir. Tarım Bakanlığımızın da dikkatleri Samsun'un üzerinde. Onun için bu fuar çok önemli"

"Pazar payımızı büyüteceğiz"

Tarımsal üretimde bölgenin merkezi Samsun olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Hem yurt içine hem yurt dışına çok ciddi bir marka değeri oluşturup, bu konuda pazar payımıza artı sağlayacak bir vizyonu rahatlıkla kazanabiliriz. Bu çatı altında birçok şeyi de organize etmek lazım. Yeni projeleri, yeni stratejileri, geleceği çok iyi okuyup üniversitelerimizin işbirliğinde, üretici birliklerimizin, üreticilerimizin bilgi ve potansiyelleriyle eldeki imkan ve kabiliyetleri birleştirip harikalar yaratabiliriz. Yoktan var edecek halimiz yok. Bununla ilgili bütün çalışmalar yapılıyor. Tarımsal üretim alanlarında Bafra'da şu anda bir Sera OSB yoğun bir şekilde hizmete dahil olmak üzere. Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığımızla görüşüyoruz. O bölgede üretim noktasında, bölgeye tabiri caizse bir okul olacak, bir laboratuvar olacak, misyon icra edecek şekilde bir projeyi de hayata geçireceğiz. Hiçbir şey durduk yerde olmuyor. Hele ki tarımsal üretim, günü gününe, saati saatine, akşamı sabahına ilgi isteyen bir alandır" şeklinde konuştu.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14 -18 Eylül 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek olan 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında Büyükşehir Belediyesi açtığı stant ile ziyaretçilerini bekliyor. Verdiği hizmet ve desteklerle kırsal kalkınmada çığır açan Büyükşehir Belediyesi verilen desteklerle ilgili de bilgilendirme yapıyor. - SAMSUN