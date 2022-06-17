11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Kayseri'de, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle düzenlenen "11. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, katılımcıların ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Programda jüri üyeleri, "Kendin Temanı Kendin Belirle" sloganının kullanıldığı yarışmada finale kalan 10 tasarımı belirledi.

ATHİB Yönetim Kurulu Üyesi Veli Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, bu yarışmayı 2012 yılından beri yaptıklarını ve bu süreç içinde binin üzerinde öğrencinin tasarımlarını sektörün önde gelen üreticiyle buluşturduklarını söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere yurt dışında eğitim görme imkanı sunduklarını vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Bu yarışma ile gün yüzüne çıkma fırsatı bulamayan tasarım fikirleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Öğrencilerimize yetenekleri ortaya çıkarma ve geliştirme imkanı sunuyoruz. Amacımız sektörün ihtiyacı olan tasarımları sektörü kazandırabilmek ve bu yolda alın ve akıl teri döken öğrencilerimize sektörümüzde iş imkanı sunabilmektir. Nitekim 10 yılda yarışmada finale kalan öğrencilerimizin hemen hemen hepsi sektörümüzün farklı alanlarında istihdam ediliyor."

Ulusoy, ATHİB olarak genç tasarımcıların hayal etmesini istediklerini ve onların hayal ettiği tasarımları üretime geçirdiklerini vurguladı.

Yarışmaya katılan tasarımların Türkiye'den dünyaya açıldığına vurgu yapan Ulusoy, "2019 yılından itibaren yarışmada dereceye giren tasarımları Dünyanın en prestijli tekstil fuarı olan Paris Premiere Vision Fuarı'nda sergiliyoruz." diye konuştu.

ATHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu ise yarışmanın öğrencilere umut ve ışık kaynağı olduğunu belirtti.