'10. Uluslararası İletişim Günleri' Üsküdar Üniversitesi'nde başladı

Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri, Üsküdar Üniversitesi ev sahipliği ve organizasyonuyla başladı.

Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri, Üsküdar Üniversitesi ev sahipliği ve organizasyonuyla başladı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Dijital Kapitalizm" ve "İletişim" ana teması kapsamında 3 gün sürecek sempozyum boyunca yüz yüze ve online olmak üzere toplam 56 oturum gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, salgın sürecinde bile aksamadan devam eden sempozyumun 10'uncusunu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl toplumun ve bilimin ihtiyacını gözeterek konu belirliyoruz. Toplumlarda Orta Çağ'dan beri korku kültürü hakim. Kapitalist sistemde korku unsuru teknoloji oldu. Teknolojiyle birlikte özgürleşme ve rekabet arttı ama insanın içindeki hakimiyet duygusu devam ediyor. Hitler bile elindeki teknolojiyi çok güzel kullanıyor, müthiş eserler ortaya çıkarıyor ama bunu kendi hakimiyet duygusunu tatmin etmek için kullanıyor. Korkuyla hakimiyet kurmaya çalışıyor ama tarihte hiçbir diktatör kendi kazandığını yememiştir. Tarihte hep özgürlük mücadelesi öne çıktı. Emperyalizm ve antiemperyalizm mücadelesi devam edecektir ve bunun yeni versiyonu dijitalleşmedir. Teknolojinin kendisi tarafsızdır. Teknoloji ve yapay zekayı iyiye ya da kötüye kullanmak bizim elimizdedir. Gençler dijital dünyanın yerlisi, biz göçmeni, sığınmacısıyız. Bu nedenle onlara çok iş düşüyor."

Tarhan, teknolojinin tarafsız olduğuna işaret ederek, kullanım amacına göre iyiye veya kötüye hizmet edeceğini bildirdi.

2018'de Davos'ta "Yeni Tanrı yapay zeka mı?" konusunun tartışıldığını aktaran Tarhan, "'Dijital diktatörlüğe mi gidiyoruz? Biz özgür son nesil miyiz?' gibi konular gündeme geldi. Demek ki köle efendi anlayışının yeni versiyonu dijitalleşmeyi kullanmakta. Teknoloji kullanırken teknolojinin nesnesi mi, öznesi mi olacağız? Yapay zekayı kullanabilirsek, yeni teknolojiler üretebilirsek nesnesi değil öznesi olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tarhan, geleneksel olarak düzenledikleri Bilim Fikir Festivali'nde 2013 yılından itibaren yapay zekayı gündemlerini aldıklarını anımsatarak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşlanma için şöyle bir tarifi var; ne zaman bir kimse öğrenmeyi bırakırsa, konfor alanı dışına çıkmamaya başlarsa, kendini sorgulamazsa, merak ve hayret duygusunu kullanmazsa o kişi yaşlanmaya başlamıştır. O nedenle öğrenme hayat boyu devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kapitalist sistemin getirdikleri ve yapısı içerisinde ne yazık ki insan ürettikçe köleleştiriliyor"

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan da hayatın büyük bölümünün dijital mecralarda geçirildiğine işaret ederek, "Derslerimizi dijital mecralardan yapıyoruz. Hatta bu sempozyumun bir kısmı da dijital olarak gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

İrvan, 10 yıldır düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri sempozyumlarında dijitalleşmeye farklı açılardan bakılarak, sempozyumların döneme uygun temalarla başlıklandırıldığını ve burada her yıl çok önemli bildiriler yayımlandığını belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ise bu yıl 10'uncusu düzenlenen sempozyumun tüm Türkiye'ye mal olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası konuklarımızla da tüm dünyaya mal olması için gayretlerimiz devam ediyor. Önemli olan insanlığın bütün bu süreçlerin öznesi olurken kendisini nesneleştirmemesi. İnsan ürettikçe özgürdür. Ancak kapitalist sistemin getirdikleri ve yapısı içerisinde ne yazık ki insan ürettikçe köleleştiriliyor, özgürlüğünden yoksun hale geliyor. O zaman teknolojiyi ürettikçe sorgulamalıyız, ortaya koyduğumuz her emeğin arkasında durmalıyız. Emeğimiz ve üretimimiz bizi özgürleştirmeli. Tersi oluyorsa bir problem var demektir. Bizim bu problem üzerinde durmamız gerekiyor. Bu sempozyum boyunca bütün bunları sorgulayacağız."

Verilen bilgiye göre, sempozyumda ulusal ve uluslararası üniversitelerden alanında uzman konuşmacılar yer alıyor.

Uluslararası önemli isimlerin katılımıyla 56 oturumda 253 bildirinin sunulacağı sempozyumda, Glasgow Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gillian Doyle, Zagreb Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Kültür ve İletişim Departmanı Kıdemli Araştırmacısı Dr. Pasko Bilic, Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi İletişim ve Bilgi Tarihçisi Prof. Dr. Dan Schiller, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Annenberg İletişim Okulu'ndan Prof. Dr. Victor Pickard gibi isimler bulunuyor.