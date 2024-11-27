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10. Turkchem Fuarı İstanbul'da Başladı

10. Turkchem Fuarı İstanbul'da Başladı
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İstanbul Fuar Merkezi'nde kimya sektörünün en büyük buluşması olan 10. Turkchem Fuarı açıldı. Fuar, sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi uygulamalarla sektör profesyonellerini bir araya getirecek ve 29 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.

İstanbul Fuar Merkezi'nde kimya sektörünün Avrasya'daki en büyük buluşması olan '10. Turkchem Fuarı' ziyarete açıldı. Kimya sektörünü bir araya getiren fuar, 29 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen '10. Turkchem Fuarı' başladı. "Kimya ile ilgili her şey" sloganı ile düzenlenen fuar, sürdürülebilir doğa dostu çözümler ve yenilikçi uygulamaları ve sektörün profesyonellerini bir araya getirdi. Fuar, Türkiye'nin kimya sanayisinde önemli bir dönüm noktasına ev sahipliği yaparak ilk ve tek etil asetat (C4H8O2) üretimini sektöre tanıttı. Tatlı bir kokuya sahip, renksiz bir sıvı olan etil asetat, hızlı buharlaşma özelliği ve çok yönlü kullanımıyla kimya endüstrisinin vazgeçilmez bileşenlerinden olma özelliği taşıyor. Çözücü olarak geniş bir kullanım alanına sahip olan etil asetat, boya, vernik, yapıştırıcı, mürekkep ve plastik üretiminde tercih edilmesi ile biliniyor. Ayrıca etil asetat düşük toksite ve hızlı buharlaşma özellikleri sayesinde çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Öte yandan, Turkchem Fuarı Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaparak yerli üretimle gerçekleştirilen sitrik asit üretimini sektörle buluşturdu. Gıda sanayisi başta olmak üzere birçok alanda büyük öneme sahip olan sitrik asit gıdalarda bozulmayı ve mikroorganizma üremesini önleyerek ürünlerin raf ömrünü uzatmak için etkin bir çözüm üretiyor. Kimya sektörünün Avrasya'daki en büyük buluşması olan fuar, 29 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Kimya sektörü Türkiye'de büyüyor ve gelişiyor"

Turkchem'ın kimya sektöründe çok önemli bir fuar olduğunu ifade eden Artkim Group Kurucu CEO Cengiz Yaman, "Fuarımız bir önceki düzenlediğimiz fuara göre yüzde 40 oranında bir artış gösterdi. Çünkü kimya sektörü olmadan hiçbir şey olmuyor. Kimya sektörü 30 tane ana sektöre ham madde veren bir sektördür. Gelişmiş güçlü ülkelerin hepsi kimya sektörüne yatırım yapan ülkelerdir. Dünya genelindeki ilk 10 ülkeye baktığımız zaman hepsinin kimya sektörü güçlenmiştir. 434 firma ile katılımcımız mevcut. 434 katılıcıdan 243 tanesi yabancıdır buda Türkiye'de kimya sektörüne verilen önemin göstergesidir. Kimya sektörü Türkiye'de büyüyor ve gelişiyor. Bizde bu sektöre katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

"Su tüketimini azaltan bir pompadır"

Ürettikleri özel pompa cihazının su tüketimini azalttığını ifade eden Caner Mesuh Beyoğlu, "Kimya sektöründe bazı ürünlerin çalkalanması istenmiyor. Bu hareket ürünlerin yapısını bozar. Bu yüzden bizde geliştirdiğimiz cihaz ile ürünü pipetten su çeker gibi alıp götürülmesi gereken yere ulaştırıyoruz. Diğer pompalardan farklı olarak yüksek emiş gücüne sahiptir. Özellikle maden sektöründe çamurun transferinde çok su harcanır. Bu pompalarla daha koyu kıvamlı çamuru kolay transfer edebilirsiniz. Su tüketimini azaltan bir pompadır. Ayrıca çevre dostu diyelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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