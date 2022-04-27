10 TL'lik yeni banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 TL'lik yeni banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
10 TL'lik yeni banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 6'ıncı tertip 10 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 6'ıncı tertip 10 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, E9 Emisyon Grubu 6'ıncı tertip 10 TL banknotların 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verileceği belirtilerek, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1, 2, 3, 4 ve 5'inci tertip 10 TL banknotlara kıyasla, 6'ıncı tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1, 2, 3, 4 ve 5'inci tertipleriyle tamamen aynıdır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ıncı tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir" denildi.


Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Merkez Bankası, Türk Lirası, Cumhuriyet, TCMB, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title