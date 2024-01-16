Antalya'da 34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı Açıldı

Antalya'da "Anfaş Hotel Equipment", 'Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın kapılarını 34'üncü kez açtı. Fuar 125'in üzerinde katılımcıyı, yurt içinde 70 il ve yurt dışında 15'in üzerinde ülkeden gelen 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyle bir araya getirecek. Dünyada turizmde 1 trilyon dolarlık bir pasta olduğunu belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Hedefimiz dünya turizm pastasından en azından yüzde 1'ini alabilmek. Yani 100 milyar dolar, bunu 5 yıl içerisinde yapabilecek potansiyele, güce sahibiz. Aslında 5 yıl içerisinde 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var, bunu yapabilecek güçteyiz" diye konuştu

"Anfaş Hotel Equipment", 'Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı' kapılarını 34'üncü kez açtı. Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde 4 gün açık kalacak olan 34. Hotel Equipment; 125'in üzerinde katılımcıyı, yurt içinde 70 il ve yurt dışında 15'in üzerinde ülkeden 10 bininin üzerinde profesyonel ziyaretçiyle bir araya getirecek. 40 bin metrekarelik fuar alanının tamamı katılımcı firmalar tarafından dolduruldu.

HOTED camiası ve HK camiasının buluşma noktası olacak

TT GLOBAL'e partnerlik yapan Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği de (HOTED) Housekeeping camiasını fuarda bir araya getiriyor. HOTED, fuar kapsamında meslekle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yenilikleri duyuracak. Türkiye'nin en büyük, en çok ziyaret edilen dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği fuar olma özelliğine sahip olan 34. Hotel Equipment, HOTED camiası ve HK camiasının buluşma noktası olacak.

"Yatak sayısı Rodos Adası'ndan azdı"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların sektörlere önemli katkılar sunduğunu söyledi. Türkiye'nin turizmde yıllar içinde çok büyük mesafeler aldığını ve Antalya'nın da amiral gemisi haline geldiğini belirten Şahin, 1983'te Türkiye'nin turizmdeki yatak sayısının Rodos Adası'ndaki turistik yatak sayısından daha az olduğunu kaydetti.

"Dünyada turizm listesinde neresinden bakarsanız bakın ilk 10'a giriyoruz"

Bugün Antalya'nın 650 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Dünyada turizm listesinde neresinden bakarsanız bakın ilk 10'a giriyoruz. Muhatap olduğumuz ülkeler İtalya, Fransa gibi ülkeler. Türkiye'nin mesafe aldığı süreleri şöyle göz önüne aldığınızda gerçekten devasa adımlar attık. Bu adımlar sizlerin eseri. 20, 30 senede Türkiye nereden nereye geldi? Şu anda Türkiye'nin 50 milyar dolarlık yıllık geliri var turizmde. Bunlar hayal bile değildi" sözlerine yer verdi.

"5 yıl içerisinde 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var"

Dünyada turizmde 1 trilyon dolarlık bir pasta olduğunu aktaran Şahin, "Hedefimiz dünya turizm pastasından en azından yüzde 1'ini alabilmek. Yani 100 milyar dolar, bunu 5 yıl içerisinde yapabilecek potansiyele, güce sahibiz. Aslında 5 yıl içerisinde 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var, bunu yapabilecek güçteyiz" diye konuştu. Turizmdeki hedefi gerçekleştirmek için gerekli altyapının var olduğunu dile getiren Şahin, tüm paydaşların da hedefe hazır olduklarını kaydetti.

"Fuarların şehre ve ekonomiye sağladığı katkılar paha biçilemez"

Anfaş Yönetim Kurulu Ali Bıdı da 34 yıldır bu fuarı düzenlediklerini ve bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Fuarda yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getirdiklerini dile getiren Bıdı, "Fuarlar evlilik kurumu gibi, firmaları burada buluşuyor ve iş birliklerinin temelini atıyor. Fuarların şehre ve ekonomiye sağladığı katkılar paha biçilemez. Ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden alışverişe birçok sektör, fuarlardan etkileniyor" ifadelerini kullandı.

"Antalya bugün geldiği noktada 4'unsu sıraya yerleşmiş bir şehirdir"

Antalya'nın sadece doğal güzellikleri ve denizi ile öne çıkmadığını ifade eden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Antalya tarımı ve fuarı ile de öne çıkan bir şehirdir. Antalya bugün geldiği noktada 4'unsu sıraya yerleşmiş bir şehirdir. Antalya günde 40- 50 tane şirket kurulan İstanbul'dan sonra ikinci sıraya yükselmiş bir şehirdir. Fuarcılık da bu vizyonun bu itici gücün faktörlerinden bir tanesidir" sözlerine yer verdi. Valiliğin, belediyelerin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının bu tür organizasyonların içinde olması gerektiğini aktaran Bahar, "Bugün turizm sadece konaklama sektöründen ibaret değildir, mobilya, gıda, makine, tekstil, tarım gibi birçok konuyu tetiklemektedir. Bu açıdan turizm en önem vermemiz gereken konulardan bir tanesidir" dedi.

"İstenilen düzeyde olmadığımızı kabul ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, "Antalya turizm ve tarımın başkentidir. Ticaretin de başkenti olması gerekir. Burada fuarlar çeşitlenerek gidiyor. Antalya fuarcılık konusunda istediği noktada değil, biz küçük rakamlara hitap ediyoruz. İstenilen düzeyde olmadığımızı kabul ediyoruz, fuarcılığa sahip çıkmalıyız. Bu fuarlardan herkes ekmeğini kazanıyor. Büyükşehir belediyesi Biz bunun bilincinde hareket ediyoruz. Bu tur fuarların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise protokol üyeleri statları gezerek firma temsilcilerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Fuarın açılışında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de hazır bulundu. - ANTALYA