1. Ulusal Doğa, Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Haşimoğlu tarafından düzenlenen yarışmada, Anadolu Ajansı foto muhabiri Adem Kutucu birincilik ödülünü kazanırken, Nurettin Boydak özel ödülü aldı. Yarışmaya 66 şehirden 325 fotoğrafçı katıldı.

Haşimoğlu 1. Ulusal Doğa, Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Fotoğraf Yarışması'nda Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Adem Kutucu birincilik ödülünü, serbest foto muhabiri Nurettin Boydak da özel ödülü kazandı.

Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi AŞ tarafından düzenlenen 1. Ulusal Doğa, Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Katılımcıların bakış açılarını ve sürdürülebilir çevre anlayışını toplumla paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, doğaya duyulan saygı, sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci eserlere yansıtıldı.

Yarışmaya 66 farklı şehirden 325 fotoğrafçı 1416 eserle katıldı. Katılımcılar, objektiflerinden çevre, doğa ve geri dönüşüm temalarını yansıtarak farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Yarışmanın Seçici Kurulunda, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, Anadolu Ajansı Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacioğlu, foto muhabiri Mustafa Kılıç ve Haşimoğlu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Haşimoğlu yer aldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülünü AA foto muhabiri Adem Kutucu kazandı. İkincilik ödülüne Savaş Şener, üçüncülük ödülüne Turan Topalar layık görüldü.

Haşimoğlu Özel Ödülü'nün sahibi, AA bünyesinde serbest foto muhabiri olarak görev yapan Nurettin Boydak oldu. Jüri özel ödüllerini de Serdar Aydın ve Mehmet Derviş Bilgici kazandı.

Yarışmada 25 fotoğraf da sergilemeye layık görüldü.

"Sıfır atık hedefi herkesin gündeminde olmalı"

Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Haşimoğlu, sıfır atık hedefinin, herkesin gündeminde olması gereken önemli bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de çevreye ve doğaya olan sorumluluğumuzla çevre bilincini sanatla bir araya getirmeyi, daha fazla kitlelere ulaşmayı hedefledik. İlkini düzenlediğimiz fotoğraf yarışması, büyük bir farkındalık oluşturdu. Çok sayıda kıymetli fotoğraf geldi, yarışmamıza katılan herkese, çevre bilincini artıran bu değerli katkıları için teşekkür ediyor, gelecek çalışmalarımızda ve etkinliklerimizde de birlikte olmayı diliyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
