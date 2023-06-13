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1 ton 150 kilogramlık kurbanlık satışa çıkarıldı

1 ton 150 kilogramlık kurbanlık satışa çıkarıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki simental cinsi kurbanlık satışa çıkarıldı. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Uyanık, AA muhabirine, 'Şampiyon' adını verdiği danayı 7 ay önce Erzurum'dan alıp beslediğini söyledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki simental cinsi kurbanlık satışa çıkarıldı.

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Uyanık, AA muhabirine, "Şampiyon" adını verdiği danayı 7 ay önce Erzurum'dan alıp beslediğini söyledi.

Kurbanlığın 1 ton 150 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Uyanık, "Henüz şu an bunu alacak şanslı kişi çıkmadı ama görmeye gelenler var. Çok sevimli bir hayvan, agresif bir hayvan değil." dedi.

Uyanık, Erzurum, Kars, Ardahan civarından yılda iki kez büyükbaş hayvan alıp besleyerek sattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Ekonomi

Kurban Bayramı Çanakkale Erzurum Ekonomi Haberler

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