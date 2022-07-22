Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 7,00 7,20 Ekmeklik buğday 6,50 6,80 Yemlik buğday 5,80 6,20 Yemlik arpa 5,70 5,80 Nohut 10,00 11,00 Beyaz haşhaş 34,00 35,00 Mavi haşhaş 40,00 41,00 Sarı haşhaş 34,00 35,00 Susam 25,00 26,00

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