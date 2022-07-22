Osmaniye haber! Trendyol, bahçe ve balkon ürünleri alışveriş trendlerini açıkladı

Trendyol, ev ve iş yerlerinin bahçelerinde, balkonlarında tercih edilen mobilya, aydınlatma ve aksesuarlarla ilgili alışveriş trendlerini açıkladı. Trendyol kullanıcıları, bu yaz en çok dış mekan bitkileri, oturma grupları, şemsiye ve güneş enerjili dış mekan aydınlatmalarına ilgi gösterdi.

Trendyol, yaz bahçeleri ve balkonları için kullanıcı alışveriş trendlerini açıkladı. Kullanıcılar hayallerindeki bahçe ve balkonlar için dış mekan bitkilerine, oturma gruplarına, şemsiyelere ve güneş enerjili dış mekan aydınlatmalarına yoğun ilgi gösterdi.

BAHÇE MOBİLYALARINDA AHŞABIN AĞIRLIĞI ÖN PLANDA

Bahçe ve balkonların konfor ve şıklık bakımından ilk ihtiyaçlarından biri olan mobilyaları en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Birbirinden farklı tarz ve renkte, her bütçeye uygun binlerce ürünün yer aldığı Trendyol'da bahçe mobilyaları kategorisinde en çok satılan ürünler ahşap bahçe oturma grupları, ahşap bahçe masa takımları, su bazlı ahşap şezlong setleri ve makrome örgülü hamaklar oldu. Dekorasyon tamamlayıcısı bahçe aksesuarları arasında da en çok bambu bahçe çitleri, bahçe duvar süsleri, ahşap ve beton saksılar ve bahçe şemsiyeleri yer aldı.

BAHÇELER, GÜNEŞ ENERJİLİ SOLAR LAMBALARLA AYDINLANIYOR

Bahçe ve balkonlarda daha şık ve ışıltılı bir görünüm elde etmek için gerekli olan dış mekan aydınlatma ürünleri de yaz döneminde en çok ilgi gören ürünler arasında. Güneş enerjili aydınlatma lambaları, sarmal led ışıklar ve hareket sensörlü lambalar da en çok tercih edilen ürünler kategorisine girdi.

YENİ TREND BAHÇEDE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dış mekan mobilya ve aydınlatmalara ek olarak hoş kokulu bitkiler de şık peyzajların tamamlayıcısı olarak ilgi görüyor. Ortanca, sardunya, sukulent ve yasemin bu yaz en çok tercih edilen çiçekler olurken, meyve ağaçları da bu yazın tercih edilenleri arasında yerini aldı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi