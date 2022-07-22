Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana karkas Kg 100,00 100,00 Yağlık çiğit Kg 3,00 3,00 Buğday Kg 7,80 8,44 Preseli pamuk Kg 51,00 51,00 Mısır Kg 5,00 6,35

Haberler ›› Ekonomi ›› Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.