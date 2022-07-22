Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 51 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana karkas
|Kg
|100,00
|100,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,00
|3,00
|Buğday
|Kg
|7,80
|8,44
|Preseli pamuk
|Kg
|51,00
|51,00
|Mısır
|Kg
|5,00
|6,35
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
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