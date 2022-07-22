Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek

Türkiye'de tarımın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da ekim alanı geçen yıla göre yüzde 55 artan pamuktan bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

Başta tekstil olmak üzere yağ sanayisi ve hayvancılık sektörüne önemli bir ham madde sağlayan ve stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak dikkat çekiyor.

Geçen sene toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için uygulanan "nöbetleşe ekim" dolayısıyla 1 milyon 800 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılan Şanlıurfa'da yaklaşık 900 bin ton kütlü pamuk hasadı gerçekleştirildi.

"İnşallah çiftçilerimiz bu yıl altın yılını yaşayacak"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de pamuk denilince akla gelen ilk ismin Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Türkiye'de yetiştirilen pamuğun yaklaşık yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yetiştirildiğini aktaran Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 1 milyon 800 bin dekar alanda ekimi yapılan pamukta yaklaşık 900 bin ton kütlü pamuk elde edildi. Bu sene 2 milyon 800 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildi. Bu sezon inşallah beklentimiz 1 milyon 400 bin ton kütlü pamuk elde edilmesidir. Pamuk hem bölge için hem ülke için çok önemli bir üründür. İşsizliği önleyen stratejik bir ürün olan pamuk, fabrikaların da ham maddesidir. Bu sene çok şükür pamukların gelişimi çok iyi, herhangi bir hastalık veya kurt yok. Geçen yıl münavebeden (ekim nöbeti) dolayı ekim alanımız azdı ancak bu sene 1 milyon dekar alanımız daha arttı. Pamuk fiyatları çok güzel, inşallah çiftçilerimiz bu yıl altın yılını yaşayacak. Beyaz altın dediğimiz pamuk bu sene gerçekten beyaz altın olacaktır. Girdiler yüksek olsa da çiftçilerimiz pamuk fiyatlarının iyi olmasından dolayı memnun. Pamuk fiyatı şu an için 25 lira civarında."

"Geçen yıla göre bu sene pamuk çok iyi"

Çiftçi Halil Baskın da 15 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek bu sene 45 dönüm arazide pamuk ekimi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Pamuğun bakımı ve hastalıktan korunması için gerekli ilaçlamaları ve çalışmaları yaptıklarını ifade eden Baskın, "Bu sene pamukta yüksek bir rekolte beklentimiz var. Geçen yıla göre bu sene pamuk çok iyi. İnşallah emeğimizin karşılığını hasat döneminde alacağız diye umut ediyorum." dedi.