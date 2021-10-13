Zonguldak'ta Eylül ayında 625 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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Zonguldak'ta Eylül ayında 625 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zonguldak'ta Eylül ayında 625 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Eylül ayında kentte 625 konut satışı gerçekleştirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Eylül ayında kentte 625 Konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Eylül ayı konut satış istatistiklerine ait verileri açıkladı. Buna göre Zonguldak'ta geçen Eylül ayında 462 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 625 konut satılırken bu sayı Karabük'te 339 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 393 konut, Bartın'da ise 186 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 277 konut olarak açıklandı. - ZONGULDAK

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Haber: Zonguldak'ta Eylül ayında 625 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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