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Zincir marketler şube sayılarında 10 binlere ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zincir marketler şube sayılarında 10 binlere ulaştı

Türkiye'de zincir marketler mağaza ağını genişletiyor.

Türkiye'de zincir marketler mağaza ağını genişletiyor. 2016 yılında mağaza sayıları 4 binde olan marketler 10 binlere ulaştı.

Gıda perakendeciliğinde en önemli oyuncularından zincir marketler mağaza sayılarını her geçen yıl artırmayı sürdürüyor. Ürün, tedarik, operasyonel açıdan yıllar içerisinde gelişim gösteren zincir marketler, tüketiciye gıda ulaştırmada önemli rol oynuyor.

Söz konusu marketler yıllar içerisinde mağaza adetlerini de yükseltiyor. 2016 yılında Türkiye genelinde 3 bin mağazayla hizmet veren ŞOK market, bugün 8 bin 145 noktada bulunuyor.

Bir başka zincir marketlerden BİM 2020 yılını yurtiçinde 123'i File olmak üzere 8 bin 530, yurtdışında (Fas ve Mısır) 835 olmak üzere toplam 9 bin 365 mağaza ile kapattı. Ağustos 2021'de Türkiye'de 9 bin 274 BİM mağazasına ulaştı, yurtdışı mağaza sayısı da 872 oldu.

Aynı yıllar içerisinde 5 bin 389 mağazası bulunan A101, 2021'de 10 bin 150 şubeye ulaştı. Diğer bir zincir market CarrefourSA'nın da ülke genelinde 720 marketi bulunuyor.

Kooperatif Market 4 yılda 483 şube açtı

Gıda enflasyonunu dengelemek maksadıyla 2017 yılında ilk mağazasını açan Tarım Kredi Kooperatif marketinin, 47 il 227 ilçede 483 mağazası bulunuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin açıklamasına göre 2020 yılsonuna kadar 710 şubeye ulaşılması hedefleniyor. 2022 yılının ilk çeyreğine kadar 1000 market hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Her çeşit market ürününün bulunduğu Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden alışveriş imkanı sağlamak üzere 81 ilde market sayısı artırılacak. Geçtiğimiz haftasonu kooperatif marketlerden birinde alışveriş yapan Erdoğan, "Süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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