Zeytin çiftçisine hasat makinesi desteği - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytin çiftçisine hasat makinesi desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zeytin çiftçisine hasat makinesi desteği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yağışlardan sonra zeytin üreticisi zeytin hasadına başlamak için gün sayarken, Edremit Ziraat Odası yaptığı çalışma ile çiftçiye hasat makinesi desteği veriyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yağışlardan sonra zeytin üreticisi zeytin hasadına başlamak için gün sayarken, Edremit Ziraat Odası yaptığı çalışma ile çiftçiye hasat makinesi desteği veriyor.

Edremit Körfezinde zeytin hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte modern teknikler ile zeytin hasadı yapılması için çalışmalarına devam eden Edremit Ziraat Odası, çiftçilere peşin fiyatına 12 taksitle ya da hiç peşin ödemesiz 4 yıla varan vade imkanları sunarak zeytin hasat makineleri veriyor. İki banka ile yapılan anlaşmalar ile çiftçiler hasat mevsiminin başında, modern makinelerine kavuştu. Çalışma hakkında bilgi veren Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker "Zeytin üreticilerimize bu yıl için 50 adet zeytin silkme makinası edindirmeyi düşünüyoruz. İlk partide 25 makinayı getirilerek talepleri karşıladık ve üreticilerimize dağıttık. Önümüzdeki günlerde talepleri karşılamak için bir 25 makina daha getirerek dağıtmayı planlıyoruz. Böylece Ekim ayı sonuna kadar üreticilerimizi makina edindirmeye devam edeceğiz. Böylece İlçemizde hasat döneminde ağaçlarımızın daha fazla hırpalanmadan hasadın yapılması yönünde odamız olarak üreticilerimize katkı sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan iş birliği ile temin edilen zeytin hasat makineleri ise çiftçilere verilmeye devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Destici Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Bülent Ersoy Zeynep Bastık
Spor Burak Elmas Ali Koç Schumacher Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Donald Trump Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zeytin çiftçisine hasat makinesi desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:58:37. #1.11#