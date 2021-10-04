'Zamansız Sofralar'da 'OKKA'lı Türk kahvesi keyfi - Haberler Ekonomi
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"Zamansız Sofralar"da "OKKA"lı Türk kahvesi keyfi

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Arzum OKKA'nın sponsoru olduğu "Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar" sergisi, 5-8 Ekim tarihleri arasında Esma Sultan Yalısı"nda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - Arzum OKKA'nın sponsoru olduğu "Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar" sergisi, 5-8 Ekim tarihleri arasında Esma Sultan Yalısı"nda gerçekleştirilecek.

Arzum açıklamasına göre, Reflections İstanbul'un "Bereket" temasıyla hazırladığı Zamansız Sofralar sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir araya gelecek. Arzum, hem serginin olduğu Esma Sultan Yalısı'nın giriş katında hem de dışarıda Arzum OKKA aracının da yer alacağı özel oturma alanında Türk kahvesi ikramı yapacak.

The Marmara Grubu ev sahipliğinde yapılacak özel sergiyi izleyenler, hem gerçeküstü bir deneyime tanıklık edecek hem de 500 yıllık geçmişe sahip Türk kahvesi kültürünün Arzum OKKA yorumunun keyfine varma fırsatı yakalayacak. Katılımcılar Arzum OKKA'ya ayrılan özel alanlarda, Arzum OKKA Ailesi'nin yüksek teknolojiye sahip zengin ürün çeşitliliğini yerinde inceleyebilecek. İsteyen okkalı, bol köpüklü, tam kıvamında ve lezzetli Türk kahvesi içebilecek, isteyen baristanın nar kullanarak hazırlayacağı Türk kahvesi ile bağlantılı farklı kokteylleri yudumlayabilecek. Arzum OKKA, salgın nedeniyle güvenlik endişesine yer bırakmamak için Türk kahvesini klasik fincan yerine Nar ve Bereket konseptli olarak hazırladığı karton fincanlarla sunacak.

"Sektörümüzle Türk gastronomisini yakınlaştırmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, kendisi için vazgeçilmez bir tutku olan Türk kahvesi kültürünü tüm dünyaya yaymayı misyon edindiklerini ve bunun için de var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Türk kahvesinin dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Türk kahvesi makinelerimiz Arzum OKKA ailesi aracılığıyla, sektörümüzle Türk gastronomisini mümkün olduğunca yakınlaştırmaya çalışıyoruz. İnovasyonu odağımıza alarak tasarladığımız yüksek teknolojili ürünlerimizle sektörde ezberleri bozarken, bir yandan da Zamansız Sofralar gibi gerçeküstü ve ezber bozan organizasyonları desteklemeyi önemsiyoruz. Yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknolojiyi bir araya getiren bu özel etkinliği, aynı özellikleri barındıran Arzum OKKA'larımız ve Türk kahvemizle çok bağdaştırıyoruz. Sofraların birleştiriciliği üzerinden yola çıkılarak, farklı disiplinlerden teknoloji ve sanatı bir araya getiren Zamansız Sofralar sergisi ile kişileri aynı keyifte birleştiren Türk kahvesini buluşturmak bize büyük mutluluk veriyor."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'Zamansız Sofralar'da 'OKKA'lı Türk kahvesi keyfi - Haberler Ekonomi
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