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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 51,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 51,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ekim ile biten haftada net 51,6 milyon dolarlık hisse senedi, 10,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Ekim itibarıyla 21 milyar 408,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Ekim'de 21 milyar 352,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 283,9 milyon dolardan 6 milyar 240 milyon dolara, ŞBS stokları ise 246,3 milyon dolardan 232,9 milyon dolara düştü.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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