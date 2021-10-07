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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 92,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 92,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Ekim ile biten haftada net 92,8 milyon dolarlık hisse senedi, 201,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Eylül itibarıyla 21 milyar 820,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Ekim'de 21 milyar 408,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 755,8 milyon dolardan 6 milyar 283,9 milyon dolara, ŞBS stokları ise 253,7 milyon dolardan 246,3 milyon dolara düştü.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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