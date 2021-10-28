YÖRSİAD'ın 'Yörük Lezzetleri' etkinliğine büyük ilgi

Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Gastronomi Komitesi tarafından düzenlenen 'Yörük Lezzetleri' etkinliği büyük ilgi gördü.

YÖRSİAD Üyesi Adem İnal'ın Kaleiçi'nde yer alan evinin avlusunda YÖRSİAD Gastronomi Komitesi Başkanı Doruk Özkan'ın elinden "Yufkalı Yörük Lezzetleri" gelen konuklara sunuldu. Doruk Özkan, Yörüklerin birbirinden özel lezzetlere sahip olduğunu belirtirken, bunlar arasında 'Yufkalı Yörük Lezzetleri'nin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Gelen konuklara başlangıç menüsünde Sıkma dürüm, Yörük Patato Kavurması, Ana yemekte Yufka arası oğlak ve tatlı olarak da yufka arası helva sunuldu. - ANTALYA