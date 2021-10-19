Yorglass'tan Avrupa'ya endüstriyel cam atağı

Salgın döneminde rekor seviyede büyüyen Yorglass, endüstriyel cam işleme sektörüne liderlik ediyor.

Yorglass'tan yapılan açıklamaya göre, Yorglass, ürünlerini 6 kıtada sayısı 60'a yakın ülkeye ulaştırırken, başarılarına yenilerini ekliyor. Geçen günlerde Yılın Global Tedarikçi Ödülü'nü kazanan Yorglass, katma değerli ürünleri ile ülke sanayisine önemli katkılarda bulunuyor. Üretiminin yüzde 50'sini ihraç eden Yorglass, etkin müşteri ilişkileri ve iş yapış yöntemleriyle sektör kurallarını belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yorglass Ceo'su Semavi Yorgancılar, salgın döneminde Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ilk 500'ünde konumlandıklarını kaydetti.

Artan ihracat talepleri ile müşteri beklentilerine uygun biçimde cevap verdiklerini belirten Yorgancılar, "Güvenilir ve global bir tedarikçi olarak çalışmalarımızı, daha iyi bir dünya için tutkuyla büyüyen endüstriyel cam işleme lideri olma vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Yatırımlarımızı da bu çerçevede kurguluyoruz. Gelecek beş yılda katma değerli camlara eğilimin artacağını düşünüyoruz. Farklı araştırma şirketlerinin güncel sektör analizi raporları bu görüşümüzü destekliyor. Talebin artmasından dolayı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkileyen salgın nedeniyle artık evlerde daha çok vakit geçiriliyor olmasının, tüketicilerin alışveriş tercihlerini değiştirdiğini ifade eden Yorgancılar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu değişim de sektörümüzü olumlu açıdan etkiliyor. Fırın, ocak, kombi, buzdolabı camı ile dekoratif cam ve ticari soğutucu camı gibi ev ve iş yerlerinin her alanında kullanılan ürünlerimize iş ortaklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bundan dolayı pandemi döneminde güçlü yatırımlarda bulunduk. Pandemi döneminde uluslararası iş ortaklarımızın artan talepleri için 75 milyon TL'lik yatırımla devreye aldığımız Çerkezköy Beyaz Eşya işletmemiz çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyor. Avrupa'daki pazar payımız da yüzde 25 seviyesine ulaştı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında İtalya, Polonya, Almanya ve İspanya yer alıyor."