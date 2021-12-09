Ekonomi Yönetim Topluluğundan İki Ayrı Konferans

Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi Yönetim Topluluğu tarafından "Yenilen Medya" ve "21. Yüzyıl Becerileri" isimli iki ayrı konferans düzenlendi.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B Salonunda gerçekleşen konferansta ilk olarak 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması finalisti, Yönetmen Ersen Çıra öğrencilerle buluştu.

"Yenilen Medya" konusunu ele aldığı konuşmasında medyanın detaylarını katılımcılarla paylaşan Çıra, mesleğe başlama tecrübelerinden bahsetti. İletişimin hayatın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Çıra, "İletişimin temel amacı bilgilerin taşınmasıdır. Nesil farkı bilgi aktarımında önemli bir faktör. Kızım henüz beş yaşındayken "Geçmiş yıllarda insanlar neden mağara duvarlarına resim yapmış olabilir? " diye soru yönelttiğimde kızımdan "İletişim kurmak için" cevabını aldım. Yeni neslin bakış açışı çok daha farklı. " dedi.

VHS kasetler ve ulusal televizyonlardan bahseden Çıra, hedef kitle kavramı ve reklamların ortaya çıkış hikayelerini anlattı. Satış pazarlamanın medya konusu haline gelmesiyle reytingi beraberinde getirdiğini vurgulayan Çıra, "Kim, neyi izlemek istiyor? ", "İnsanlar ne istiyor? " gibi sorulara yanıt arandığını söyledi.

İş dünyasına girerken kendi medya patronu olan kişilerle çalışmayı tavsiye eden Çıra, ana akım medyanın tükenişine değindi. Pandemi döneminin sosyal medya kullanımını büyük ölçüde artırdığını vurgulayan Çıra, konuşmasının sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Öğrencilere "21. Yüzyıl Becerileri" Konusunda Tavsiyeler

"21. Yüzyıl Becerileri" başlıklı konuşması ile öğrencilerle buluşan Eğitimci-İş İnsanı Serkan Can Zengin, eğitim hayatında ve sonrasında çağın gereklerine göre öğrencilerin kendilerini nasıl geliştirmesi ve nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgiler verdi.

Zengin, "hale" etkisi denilen insanları ilk kez gördüğümüz zaman oluşan yanlış fikirlerin günümüz sorunlarının başında yer aldığını ve bu etkiden kurtulmanın hayata yön verebilmede önem arz ettiğini vurguladı.

Zengin, "Karşımızdaki kişileri tanımadan yargılamak bizim en büyük sorunumuz. Aslında buna gerek yok bir insanın gülüşünden terbiyesini, neye güldüğünden aklını ölçebilirsiniz. " diye konuştu. Mezun olduktan sonra "iş arama" ve "çevre baskısı" sürecine de değinen Zengin, şunları kaydetti: "Üniversitede kendinizi geliştirmeniz önemlidir. Kendinize ne kadar şey katarsanız o kadar başarılı olursunuz. Hayatınızın kalan kısmı şuan sizin ellerinizde. Yaratıcılık ve hayal gücünüzü sonuna kadar kullanarak hedeflerinizi belirleyin, not alın ve sadece hedefinize odaklanın. Bir Çin deyişi ile 'En soluk mürekkep, en iyi hafızadan daha kalıcıdır' bunu unutmayın. "

"Tecrübe" konusuna da değinen Zengin, tecrübenin iş yerinde doğru karar vermek olduğunu belirterek hedeflerin somutlaştırılarak tecrübe edinmenin avantaj sağlayacağını ifade etti. Serkan Can Zengin "Bu ülke için çalışalım, çabalayalım ve ben ne olacağım sorusunu hep düşünelim, ailemiz ve ülkemiz için faydalı bireyler olmak için çalışalım. " diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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