Yıldız Ventures, Arya Kadın Yatırım Platformu'na destek verdi

Yıldız Ventures, Arya Kadın Yatırım Platformu'nun Beyond The Billion iş birliği ile başlattığı "Türkiye ve Komşu Ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 Milyon Dolar" kampanyasının ilk destekçilerinden biri oldu.

Yıldız Ventures açıklamasına göre şirket, kampanyaya verdiği destek ile cinsiyet eşitsizliğinin girişim ekosistemindeki yansımasına dikkati çekmeyi ve kadın girişimcilerin fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Arya Kadın Yatırım Platformu bu kampanya ile 2023 yılı sonuna kadar kadın ortaklı girişimcilere yapılan yatırımları artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Ventures Kurucusu ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Yahya Ülker, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, bu hızla giderse dünya genelinde cinsiyetler arasındaki eşitsizliği kapatmanın ortalama 94,5 yıl alacağını aktardı.

Ülker şunları kaydetti:

"Global ölçekte ekonomiye katılımda cinsiyetler arasında büyük bir eşitsizlik var ve bu durum kendini girişim ekosisteminde de gösteriyor. Tüm dünyada, girişim sermayesi yatırımlarının yalnızca yüzde 2,2'si kadın kuruculara gidiyor. Bu durumun artık değişmesi gerek.

Yıldız Ventures olarak Arya Kadın Yatırım Platformu'nun Beyond The Billion iş birliği ile başlattığı, Türkiye ve Komşu Ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 Milyon Dolar Fon kampanyasının ilk destekçilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Girişimcilik ekosisteminin daha fazla kadın kurucuya ihtiyacı var. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi sürdürülebilir bir geleceğin de anahtarıdır."

Türkiye ve bölgede daha fazla kadın girişimciye destek verilmesi bekleniyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Beyond The Billion, Shelly Porges ve Sarah Chen tarafından yatırımcıların kadın girişimcilere daha fazla yatırım yapması için 2018 yılında kurdukları The Billion Dollar Fund for Women isimli küresel konsorsiyumunun devamı niteliğinde bulunuyor.

Kampanya sadece 8 ayda bir milyar Dolar hedefine ulaştı. Şimdi Beyond The Billion adıyla tüm dünyada kadın girişimcilerin yatırım fonlarından daha fazla yararlanması için çalışmaya devam ediyorlar.

Arya Kadın Yatırım Platformu, kuruluşundan bu yana, yatırım komitesi ve stratejik ortaklıkları aracılığıyla 15 kadın ortaklı girişime, 3,5 milyon dolar yatırım yaptı.

Beyond The Billion iş birliği ile hayata geçirilen bu kampanya ile 2023 yılı sonuna kadar 100 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt eden bölgesel bir konsorsiyumun harekete geçirilmesi ve Türkiye'de ve bölgede kadın ortaklı girişimcilere yapılan yatırımların artması hedefleniyor.

Haberi Kaydet