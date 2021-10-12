Yıldız Holding'in 2 bin 500 çalışanı Global Yıldız Kupası'nda yarıştı - Haberler Ekonomi
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Yıldız Holding'in 2 bin 500 çalışanı Global Yıldız Kupası'nda yarıştı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Yıldız Holding'in 2 bin 500 çalışanı Global Yıldız Kupası'nda yarıştı

Yıldız Holding'in 4 farklı kıtada dijital olarak düzenlediği Global Yıldız Kupası'nda 2 bin 500 çalışan yarıştı.

Yıldız Holding'in 4 farklı kıtada dijital olarak düzenlediği Global Yıldız Kupası'nda 2 bin 500 çalışan yarıştı.

Yıldız Holding'in açıklamasına göre, Türkiye'den ABD'ye, İrlanda'dan Mısır'a 4 farklı kıtada düzenlenen organizasyon bu yıl ilk kez çevrim içi gerçekleştirildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in turnuva için tasarlanan dijital avatarı ile duyurduğu yarışmaya 26 farklı şirketin çalışanları katıldı. Türkiye'nin en büyük kurumsal turnuvalarından olan Global Yıldız Kupası'nda Türkiye'nin yanı sıra ABD, Suudi Arabistan, Nijerya, Romanya, İrlanda, Kazakistan, İngiltere, Hollanda, Mısır gibi farklı ülkelerde görev yapan 2 bin 500 çalışan 8 ayrı kategoride yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Global Yıldız Kupası'nın çalışanlar tarafından her yıl heyecanla beklendiğini belirtti.

Son yıllarda iş süreçlerini dijitalleştirirken pek çok etkinliği de dijital ortama taşıdıklarını aktaran Aydın, "Yıldız Holding'in gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan Global Yıldız Kupası'nı da bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenleyerek tüm dünyadaki çalışanlarımız açısından erişilebilir kıldık. Turnuvalar süresince dört kıtadan binlerce çalışanımız heyecan verici müsabakalarda buluşup birbirlerini tanıma şansı da yakaladı." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yıldız Holding'in 2 bin 500 çalışanı Global Yıldız Kupası'nda yarıştı - Haberler Ekonomi
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